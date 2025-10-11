Albiste da
Gazarako bake akordioa |
Frantziako lehen ministroa |
Gazako zerrenda
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Laguntza humanitarioa daramaten kamioiak Rafahko pasabidetik sartzen hasi dira

UNRWA agentziak jakinarazi duenez, hasi dira laguntza humanitarioko kamioiak Rafah pasabidetik sartzen, Gazara bidean. Laguntzaz beteriko 6.000 kamioi prest dira jada. Aurreikuspena da egunero 600 sartzea.
18:00 - 20:00

Laguntza humanitarioa daraman kamioi bat, Rafahko pasabidean. Bideotik hartutako irudia.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

UNRWA agentziak jakinarazi duenez, Gazara laguntza humanitarioa daramaten kamioiak Rafahko pasabidetik sartzen hasi dira. Dirudienez, 6.000 kamioi inguru daude bertatik pasatzeko prest. Aurreikuspenen arabera, 600 kamioi sartuko dira egunean.

Nbe Nazio Batuen Erakundea Gazako Zerrenda Israel Munduko albisteak Ekialde Hurbila Palestina

Nazioarteko albiste gehiago

Gehiago kargatu