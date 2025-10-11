ALTO EL FUEGO EN GAZA
Xabier Madariaga, testigo directo de la "tranquilidad" en la primera mañana cerca de la Franja de Gaza

18:00 - 20:00
EITB

EITB relatará in situ todo lo que ocurre en estas primeras horas del alto el fuego en Gaza y en Israel. Xabier Madariaga conversa con varios aficionados al ciclismo, que pedalean, sin el ruido de las bombas, en paralelo a la Franja de Gaza.

Franja de Gaza Palestina Israel Benjamín Netanyahu Derechos humanos Hamás Oriente Próximo Internacional

