Oriente Próximo
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Decenas de muertos en los últimos enfrentamientos armados en la frontera entre Pakistán y Afganistán

Los enfrentamientos armados en la frontera entre Pakistán y Afganistán dejan decenas de muertos
18:00 - 20:00
Enfrentamientos armados entre Afganistán y Pakistán. Imagen tomada del vídeo.
Euskaraz irakurri: Dozenaka hildako utzi dituzte Pakistan eta Afganistango mugan izandako azken liskar armatuek
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La tensión de los últimos días entre Afganistán y Pakistán ha provocado un enfrentamiento armado en la frontera entre ambos países, con decenas de muertos. Las cifras exactas de muertos aún se desconoce, dado la inexactitud de las cifras falicitadas por uno y otro país.

Afganistán Internacional Pakistán Oriente Próximo

Más noticias Noticias del mundo

Cargar más