Dozenaka hildako utzi dituzte Pakistan eta Afganistango mugan izandako azken liskar armatuek

18:00 - 20:00
Liskar armatuak Afganistan eta Pakistanen artean. Bideotik hartutako irudia.
Azken eguneratzea

Afganistanen eta Pakistanen arteko azken egunotako tentsioak liskar armatua eragin du bart bi herrialdeen arteko mugan. Dozenaka hildako daude; hala ere, kopuru zehatzari dagokionez, alde handia dago herrialde bateko zein besteko agintariek emandako zifren artean.

