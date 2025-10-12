ALTO EL FUEGO EN GAZA
La ayuda humanitaria entra en una Gaza destruida

Ayuda humanitaria para la Franja de Gaza
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Laguntza humanitarioa suntsitutako Gaza batean sartu da
author image

EITB

Última actualización

Xabier Madariaga, enviado especial de EITB a Oriente Medio, relata la situación que se vive en las inmediaciones de la Franja De Gaza, donde un centenar de camiones, repletos de mercancía, están accediendo a una Gaza completamente destruida. Conservas, agua y detergentes son algunas de las mercancías que están entregando.

Franja de Gaza Palestina Derechos humanos Israel Benjamín Netanyahu Internacional

