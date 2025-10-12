SU-ETENA GAZAN
Laguntza humanitarioa Gazara sartzen ari da, erabat suntsituta dagoena

Ayuda humanitaria para la Franja de Gaza
18:00 - 20:00
EITB

Xabier Madariaga EITBk Ekialde Hurbilean duen bidali berezia bertatik bertara jarraitzen ari da laguntza humanitarioaren sarrera Gazan. Ehunka kamioi, merkantziaz gainezka, erabat suntsituta dagoen eremu batera sartzen ari dira. Kontserbak, ura eta detergenteak dira entregatzen ari diren merkantzietako batzuk.

