El Gobierno de Alemania acuerda un servicio militar obligatorio por sorteo si no hay suficientes voluntarios

En agosto, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley que contempla la posibilidad de activar el reclutamiento obligatorio si las circunstancias lo requieren y si no se logra captar a suficientes voluntarios. Conforme al borrador, está previsto que a partir de 2026 todos los jóvenes reciban un formulario, que los varones deberán cumplimentar obligatoriamente so pena de una multa.
Alemania está a un paso de recuperar el servicio militar obligatorio El Gobierno alemán plantea un sistema de reclutamiento voluntario con registro de jóvenes, pero no descarta reimplantar la “mili”, suspendida en 2011, si no logra suficientes soldados.
Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Alemaniako Gobernuak derrigorrezko soldaduska ezartzeko beste pauso bat eman du: gizonezkoen artean zozketa egingo du boluntario nahikorik ez badago
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Los partidos que forman la coalición de Gobierno en Alemania (CDU/CSU y el SPD) llegaron este martes a un acuerdo preliminar para introducir en el proyecto de ley para la modernización del servicio militar, que contempla la posibilidad de un reclutamiento obligatorio si no hay suficientes voluntarios, un elemento de sorteo similar al modelo que ya se emplea en Dinamarca.

El servicio militar obligatorio fue suspendido en Alemania en 2011, pero desde la anterior legislatura se discute la posibilidad de reintroducirlo de forma parcial, algo a lo que sin embargo se ha opuesto con firmeza la mayoría del Partido Socialdemócrata (SPD).

En agosto, el Consejo de Ministros aprobó finalmente un proyecto de ley que contempla la posibilidad de activar el reclutamiento obligatorio si las circunstancias lo requieren y si no se logra captar a suficientes voluntarios, aunque los detalles prácticos sobre esta posibilidad permanecían en el aire.

Conforme al borrador, está previsto que a partir de 2026 todos los jóvenes reciban un formulario sobre sus aptitudes y su disposición a prestar el servicio militar, que los varones deberán cumplimentar obligatoriamente so pena de una multa.

Según el acuerdo alcanzado este martes, una parte de los varones serán seleccionados por sorteo para someterse a un muestreo, si no se presentan suficientes voluntarios.

En un tercer paso, si no se alcanzan los objetivos de reclutamiento voluntario, el Bundestag podría aprobar la necesidad de reclutar obligatoriamente a los hombres que faltasen, los cuales serían determinados por sorteo entre los muestreados.

En el modelo danés, un sorteo determina qué chicos y chicas de 18 años pueden ser reclutados de forma obligatoria para un servicio de 11 meses si no se alcanza el cupo de voluntarios. 

Alemania está a un paso de recuperar el servicio militar obligatorio
Alemania Internacional

