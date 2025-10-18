EE. UU.
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Miles de personas en todo EE.UU. protestan contra Trump

Miles de personas han salido a la calle este sábado en varias ciudades de Estados Unidos para protestar contra lo que consideran un autoritarismo creciente del presidente Donald Trump, bajo el lema "No Kings" ("No queremos reyes"). Entre las ciudades destacan Nueva York, Washington y Miami.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Milaka pertsona bildu dira Trumpen aurka protestatzeko, AEBko hainbat hiritan
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Miles de personas han salido a la calle este sábado en varias ciudades de Estados Unidos para protestar contra lo que consideran un autoritarismo creciente del presidente Donald Trump,  bajo el lema "No Kings" ("No queremos reyes"). Entre las ciudades destacan Nueva York, Washington y Miami.

Donald Trump Estados Unidos Internacional

Más noticias sobre noticias internacionales

Cargar más