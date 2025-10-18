AEB

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Milaka pertsona bildu dira Trumpen aurka protestatzeko, AEBko hainbat hiritan

Miles de personas han salido a la calle este sábado en varias ciudades de Estados Unidos para protestar contra lo que consideran un autoritarismo creciente del presidente Donald Trump, bajo el lema "No Kings" ("No queremos reyes"). Entre las ciudades destacan Nueva York, Washington y Miami.
18:00 - 20:00
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Milaka pertsona kalera atera dira larunbat honetan Ameriketako Estatu Batuetako hainbat hiritan, Donald Trump presidentearen autoritarismo gero eta handiagoaren aurka protesta egiteko, "No Kings" ("Ez dugu erregerik nahi") lelopean. Hirien artea, New York, Washington eta Miami izan dira.

Donald Trump Ameriketako Estatu Batuak Munduko albisteak

Nazioarteko albiste gehiago

Gehiago kargatu