Milaka pertsona bildu dira Trumpen aurka protestatzeko, AEBko hainbat hiritan
Milaka pertsona kalera atera dira larunbat honetan Ameriketako Estatu Batuetako hainbat hiritan, Donald Trump presidentearen autoritarismo gero eta handiagoaren aurka protesta egiteko, "No Kings" ("Ez dugu erregerik nahi") lelopean. Hirien artea, New York, Washington eta Miami izan dira.
Nazioarteko albiste gehiago
Hamasek beste bi gorpu entregatu ditu gaur gauean
Talde palestinarrak Gurutze Gorriari entregatu dizkio gorpuak 22:00etan, gaur bertan Gazako Zerrendako hondakinen artean berreskuratu ostean.
Herritar askok duen egonezina eta haserrea jaso du No Kings (Erregerik Ez) mugimeduak AEBko 2.600 hiritan.
38 hildako, akordioaren urraketa larriak eta Rafahko pasabidea itxita, su-etenetik astebetera
Netanyahuk ziurtatu du Rafahko pasabidea ez dutela oraingoz irekiko, Palestinak Egipton duen Enbaxak eta Munduko Osasun Erakundeak kontrakoa ohartarazi badu ere. Atzo bertan, eraso batek familia bereko 11 pertsona hil zituen Gazan.
Andrew printzeak uko egin die bere errege titulu guztiei, Epstein enpresariarekin zituen loturengatik
Andrew printzeak, Charles III.a erregearen anaiak, uko egin die bere errege titulu guztiei, Jeffrey Epstein enpresariarekin zituen loturengatik. Virginia Giuffrek salatu zuen Yorkeko dukearekin sexu-harremanak izatera behartu zutela 17 urte zituenean.
Israelek Eliyahu Margalit gisa identifikatu du Hamasek ostiralean entregatutako bahituaren gorpua
Oraingoz, talde islamistak bake akordioaren barruan egin duen azken entrega da.
Ukrainako gerra Kievi Tomahawk misilik eman gabe amaitzea espero du Trumpek
Putinek AEBko presidenteari ohartarazi dionez, mota horretako misilak Ukrainari hornitzea Errusiaren aurkako eskalada gisa hartuko luke.
Israelek "ia egunero" urratzen du Libanoko su-etena, NBEk ohartarazi duenez
Israelgo Defentsak 500 aire-eraso baino gehiago egin ditu su-etena indarrean sartu zenetik, Hezbollahren kontra izan direla argudiatuta. Nazio Batuen Erakundeak 108 zibil hil direla egiaztatu du, 37 emakume eta haur tartean.
Tomahawk misilek Estatu Batuen, Errusiaren eta Ukrainaren arteko tentsioak berpiztu dituzte
Zelenskik bere defentsa sendotu nahi du helmen luzeko armamentuarekin, eta Putinek dio Washingtonekiko harremanak okertuko direla.
Gazan su-eten akordioa betetzen dela ziurtatzeko eskatu die Hamasek bitartekariei
Talde palestinarrak, besteak beste, laguntza humanitario gehiago eskatu du, enklabeko ospitaleek eta bertako biztanleek hornigairik gabe jarraitzen dutelako.