Miles de personas se han concentrado frente al Capitolio en Washington para denunciar el "camino autócrata" emprendido por Donald Trump. Esta actitud ha levantado la inquietud y la indignación de muchos ciudadanos, canalizada por el movimiento No Kings (Reyes No).

El movimiento ha convocado protestas en 2.600 ciudades de Estados Unidos. Los protestantes consideran que las redadas contra inmigrantes no es más que una muestra más del camino tomado por Donald Trump para convertirse en autócrata; entre otro ejemplos, el envío de la Guardia Nacional a ciudades con demócrata o el despido de miles de empleados federales de la Administración.

Además, los manifestantes ven muy peligrosa dicha actitud, ya que consideran que el presidente quiere alargar su mandato tras finalizar su segundo mandato, decisión que va en contra de la Constitución.

También en Europa

Las manifestaciones también se han extendido a Europa. De hecho, una multitud se ha concentrado frente a la puerta de Brandenburgo, en Berlín

Sin embargo, la protesta más multitudinaria ha sido la de Londres, donde cientos y cientos de estadounidenses se han concentrado frente a la Embajada de los Estados Unidos de América.