Milaka pertsona bildu dira Trumpen aurka protestatzeko, AEBko hainbat hiritan

Herritar askok duen egonezina eta haserrea jaso du No Kings (Erregerik Ez) mugimeduak AEBko 2.600 hiritan.
18:00 - 20:00
Protestak AEBn. Argazkia: Europa Press.
author image

Agencias | EITB

Azken eguneratzea

Milaka lagun bildu dira Washingtonen, Kapitolioaren aurrean, Donald Trumpek hasitako "bide autokrata" salatzeko. Izan ere, jarrera horren aurrean, herritar askok duen egonezina eta haserrea jaso du No Kings (Erregerik Ez) mugimenduak.

AEBko 2.600 hiritan deitu ditu mugimenduak horrelako protesta bilkurak. Etorkinen aurkako sarekadak uste du Trumpek autokrata bihurtzeko hartu duen bidearen arrastoak baino ez direla demokrata duten hirietara Guardia Nazionala bidaltzea edota Administrazioko milaka langile federal kaleratzea.

Gainera, manifestariek bigarren agintaldia amaitzean, karguan geratzeko erakutsi duen gogoan arrisku bizia ikusten dute. Izan ere, Konstituzioak 2 agintaldi baino ez dituela onartzen azpimarratu dute manifestariek.

Europan ere

Manifestazioak Europara ere hedatu dira.

Izan ere, jendetza bildu da Brandenburgoko atearen aurrean, Berlinen. Hala ere, bilkura jendetsuena Londresekoa izan da. Bertan, Amerikako Estatu Batuetako enbaxadaren aurrean bildu dira ehunka eta ehunka estatubatuar.

