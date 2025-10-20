Francia
El museo del Louvre permanecerá cerrado este lunes

Louvre museoa itxita
18:00 - 20:00
París, esta mañana. Foto: Reuters.
Euskaraz irakurri: Parisko Louvre Museoa itxita egongo da gaur ere

Última actualización

El Museo del Louvre va a permanecer finalmente cerrado al público este lunes después del espectacular robo de joyas de la colección de la corona francesa que sufrió el domingo por la mañana. La decisión del cierre se ha tomado en el último momento, después de que los visitantes hayan podido acceder desde la entrada de la pirámide a las 09:00 horas, la hora habitual de apertura.

