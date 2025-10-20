Frantzia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Parisko Louvre museoa itxita egongo da gaur ere

Louvre museoa itxita
18:00 - 20:00
Paris, gaur goizean. Argazkia: Reuters.

Azken eguneratzea

Parisko Louvre museoa itxita egongo da astelehen honetan, igande goizeko lapurretaren ostean. Ixteko erabakia azken unean hartu da, bisitariak piramidearen sarreratik 09:00etan sartzen hasi ondoren.

París Frantzia Munduko albisteak

Nazioarteko albiste gehiago

Gehiago kargatu