Israel reanuda la entrada de ayuda en la Franja de Gaza pero mantiene Rafá cerrado "hasta nuevo aviso"

La misión EUBAM Rafá de la Unión Europea tenía previsto entrar con ayuda humanitaria a Rafá la semana pasada sigue sin la aprobación de Israel, según ha explicado la Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, en rueda de prensa después de la reunión de ministros de Exteriores de los 27 en Luxemburgo.

(Foto de ARCHIVO) SHARM EL-SHEIKH, Oct. 12, 2025 -- Staff members from Egyptian Red Crescent stand near a truck carrying humanitarian aids as it enters Gaza from the Egyptian side of the Rafah border crossing on Oct. 12, 2025. Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi said on Friday that Egypt has begun sending urgent food and medical aid to the Gaza Strip following a ceasefire agreement between Israel and Hamas. Europa Press/Contacto/Ali Mostafa 12/10/2025
Personal de la Media Luna Roja espera en Sharm El Shiekh para pasar a Gaza. Foto: EuropaPress
Agencias | EITB

El Gobierno de Israel ha accedido a que la ayuda humanitaria vuelva a entrar en la Franja de Gaza a través de una serie de pasos fronterizos, principalmente el de Kerem Shalom, tras los ataques de este domingo, pero mantiene en el aire la fecha de la reapertura del de Rafá.

La ayuda entra en Gaza previa "inspección" de las autoridades israelíes y en "pleno cumplimiento" con el acuerdo de paz suscrito por mediación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en palabras de fuentes de seguridad israelíes.

Sin embargo, el Gobierno de Benjamin Netanyahu no contempla por ahora reabrir el paso de Rafá, situado en la frontera con Egipto. Este paso "permanecerá cerrado hasta nuevo aviso por una decisión "política", dicen.

Han añadido que en Rafá sólo se contempla el futuro tránsito de personas, lo que en principio cierra la puerta al envío de ayuda. Del permiso israelí depende también la reactivación de la misión de la UE en Rafá (EUBAM Rafá), inicialmente anunciada para la semana pasada.

