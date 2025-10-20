PALESTINA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gazako Zerrendara laguntza humanitarioa sartzea baimendu du berriz ere Israelek, Rafahko pasabidetik izan ezik

Rafahko pasabideak itxita jarraituko du, "eperik gabe". Ondorioz, besteak beste, Europar Batasuneko EUBAM Rafah misio humanitarioak sartu ezinik jarraitzen du, aurreko astean sartzekoa bazen ere, Kaja Kallas EBko goi-ordezkariak prentsaurrekoan azaldu duenez.

(Foto de ARCHIVO) SHARM EL-SHEIKH, Oct. 12, 2025 -- Staff members from Egyptian Red Crescent stand near a truck carrying humanitarian aids as it enters Gaza from the Egyptian side of the Rafah border crossing on Oct. 12, 2025. Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi said on Friday that Egypt has begun sending urgent food and medical aid to the Gaza Strip following a ceasefire agreement between Israel and Hamas. Europa Press/Contacto/Ali Mostafa 12/10/2025

Ilargi Gorriko langileak Sharm El Shiekhen zain, Gazara igarotzeko. Argazkia: EuropaPress

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Laguntza humanitarioa Gazako Zerrendan berriro sartzea onartu du Israelgo Gobernuak, igandeko erasoen ondoren, guztia etenda geratu ostean. Hainbat pasabide baliatuko dituzte horretarako, Kerem Shalomekoa batez ere, baina Rafahkoak itxita jarraituko du, irekitzeko eperik gabe.

Astelehen honetan bertan hasi da laguntza Gazan sartzen, Israelgo armadak "ikuskatu" ondoren, Donald Trump AEBko presidenteak sinatutako bake akordioa "erabat betez", Israelgo segurtasun iturrien hitzetan.

Dena dela, Benjamin Netanyahuren Gobernuak ez du oraingoz Egiptorekiko mugan dagoen Rafako pasabidea berriro irekitzea aurreikusten. Puntu hori "itxita egongo da kontrako abisua eman arte, erabaki "politiko" baten ondorioz, diotenez.

Gaineratu dutenez, Rafan pertsonen joan-etorria baino ez da aurreikusten etorkizunean, eta horrek, hasiera batean, laguntza bidaltzeko aukera ixten du.

Israelen baimenaren zain dago, halaber, EBk Rafan duen misioa (EUBAM Rafa), hasiera batean joan den asterako iragarri zena. Rafahko mugan jarraitzen dute, sartu ezinda.

Palestina Gazako Zerrenda Israel Benjamin Netanyahu Ekialde Hurbila Egipto Munduko albisteak

Nazioarteko albiste gehiago

Gehiago kargatu