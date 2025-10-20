ROBO
¿Dónde pueden acabar las joyas robadas del Louvre?

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Non bukatu dezakete Louvretik lapurtutako bitxiek?
EITB

Última actualización

Las ocho piezas robadas de la galería Apollo del museo Louvre de París son casi imposibles de vender por su alto valor económico e histórico. Si intentan desmontar y verder las piedras de manera independiente, éstas pueden perder entre el 30% y el 50% de su valor. 

