Non bukatu dezakete Louvretik lapurtutako bitxiek?

18:00 - 20:00
Adituen ustez, Louvreko museoko Apollo galeriatik eraman zituzten bitxiak saltzea ia ezinezkoa da, duten balio ekonomiko eta historikoa kontutan hartuta. Desmontatu eta piezaka salduta, berriz, balioaren % 30 eta %50 artean galdu dezakete. 

