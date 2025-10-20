Non bukatu dezakete Louvretik lapurtutako bitxiek?
Adituen ustez, Louvreko museoko Apollo galeriatik eraman zituzten bitxiak saltzea ia ezinezkoa da, duten balio ekonomiko eta historikoa kontutan hartuta. Desmontatu eta piezaka salduta, berriz, balioaren % 30 eta %50 artean galdu dezakete.
Gazako Zerrendara laguntza humanitarioa sartzea baimendu du berriz ere Israelek, Rafahko pasabidetik izan ezik
Rafahko pasabideak itxita jarraituko du, "eperik gabe". Ondorioz, besteak beste, Europar Batasuneko EUBAM Rafah misio humanitarioak sartu ezinik jarraitzen du, aurreko astean sartzekoa bazen ere, Kaja Kallas EBko goi-ordezkariak prentsaurrekoan azaldu duenez.
EBk Ukrainaren lurralde-integritatea defendatu du
Kaja Kallas Europar Batasuneko Atzerri Politikarako goi-ordezkariaren arabera, Ukraina da "gatazkaren biktima" eta "ez da zuzena presioa haien gainean jartzea".
Horrela egin zuten Parisko Louvre Museoko lapurreta
Lapurrek zazpi minutu baino ez zituzten behar izan Parisko museoko Apoloren Galerian ikusgai zeuden Frantziako errege-erreginen bitxiak lapurtzeko.
Louvre Museoaren lapurretaren irudiak zabaldu dituzte
CNEWSek esklusiban zabaldutako bideoan, txaleko horia daraman gizon bat ikus daiteke, Apolo Galeriako beira-arasa bat zerra zirkular batekin irekitzen, ireki eta barruko piezak lapurtzea lortzen duen arte. Lapurretak 5 eta 7 minutu artean iraun zuen, eta balio handiko 8 pieza lapurtu zituzten.
Gaur ere egongo da itxita Parisko Louvre museoa
Parisko Louvre museoa itxita egongo da astelehen honetan, igande goizeko lapurretaren ondorioz. Ixteko erabakia azken unean hartu da, bisitariak piramidearen sarreratik sartzen hasi ondoren, 09:00etan.
Su-etena indarrean da Gazan, argi-itzalez betea den arren
Igandean hainbat bonbardaketa egin ditu Israelek Gazan eta dozenaka pertsona hil ditu, Hamasi su-etena haustea leporatu ondoren. Goizaldean Trumpek berretsi du bart Israelek esandakoa, hau da, indarrean dela atzera menia.
Albiste izango dira: Su-etena Gazan, Goeren inaugurazioa eta Euskadi-Polonia foroa
Orainek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
Hauek dira Louvren lapurtutako bitxiak
-Montijoko Eugenia enperatrizaren koroa, Napoleon III.a enperadorearen emazte espainiarra (1852-1870), lapurrek ihesean galdu zuten.
Zer dakigu Louvreko bitxien lapurretari buruz?
Lau pertsonak munduko museorik bisitatuenetik hainbat pieza historiko lapurtu zituzten, horien artean Maria Amelia eta Montijoko Eugenia erreginen bitxiak. Horietako bat ihesean zirela galdu egin zuten, eta Parisko Fiskaltza gertatutakoa ikertzen ari da.