Rodrigo Paz gana la segunda vuelta presidencial en Bolivia
El senador opositor Rodrigo Paz Pereira ha ganado la segunda vuelta de este domingo con el 54,57 % de los votos, según la información preliminar difundida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia con poco más del 97 % de las actas procesadas.
Paz ha obtenido ese porcentaje frente a un 45,43 % del exmandatario conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), según los datos del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) ofrecidos esta noche por el TSE, con el 97,68 % de las actas computadas.
Paz y Quiroga fueron los dos candidatos más votados en las elecciones generales de agosto, en las que también se renovó al Parlamento nacional para el próximo quinquenio, aunque ninguno obtuvo el porcentaje suficiente para proclamarse vencedor en la primera vuelta.
El senador Rodrigo Paz Pereira ha agradecido el apoyo recibido para ganar la inédita segunda vuelta presidencial en Bolivia y ha prometido volver a "abrir" el país al mundo y trabajar con todos los sectores que quieran sumarse para "salir adelante" de la crisis en que se encuentra su nación.
Después de conocer los resultados preliminares que le dieron el triunfo en el segunda vuelta, Paz ha agradecido a los presidentes que le han felicitado hasta el momento y ha sostenido que "Bolivia vuelve a recuperar paso a paso su escenario internacional", tras haber perdido "geopolíticamente y geoeconómicamente" ese espacio en las dos últimas décadas.
