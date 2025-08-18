El candidato opositor Rodrigo Paz ha dado la sorpresa al encabezar la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Bolivia y disputará la segunda ronda al expresidente conservador Jorge Quiroga, según los datos preliminares con casi el 92 % escrutado. Estos resultados dejan fuera de la carrera de la presidencia a la izquierda por primera vez en 20 años.

De acuerdo al Tribunal Supremo Electoral (TSE), el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, ha obtenido cerca del 32 % de apoyos, por delante del expresidente Jorge Quiroga, con el 27 % de los votos.



En tercer lugar ha quedado con algo más del 20 % de los apoyos Samuel Doria, que concurría a estas elecciones con Alianza Unidad, y que ya ha anunciado que apoyará a Paz Pereira en la segunda vuelta, prevista para el próximo 19 de octubre.

Estos comicios suponen el fin de la hegemonía política de casi 20 años del Movimiento al Socialismo (MAS). El exministro y candidato del MAS respaldado por el presidente Luis Arce, Eduardo del Castillo, ha conseguido un 3 % de los apoyos.

El expresidente izquierdista Evo Morales no ha participado en estos comicios por una disposición constitucional que le impide volver a postularse porque ya gobernó el país en tres periodos y tampoco tiene partido político, por lo que promovió el voto nulo.