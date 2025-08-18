Eskuinera biratu du Boliviak: Paz eta Quiroga presidentegaiak lehiatuko dira urriko bigarren itzulian
Ezustean, Alderdi Demokristauaren hautagaiak lortu du garaipena presidentetzarako hauteskundeen lehen itzulian, Quiroga presidente ohi kontserbadorearen aurretik. Halaber, 20 urtez gobernatu duen ezkerreko MAS alderdia bigarren itzulitik kanpo gelditu da.
Rodrigo Paz oposizioko hautagaia nagusitu da, ezustean, Boliviako presidentea aukeratzeko igande honetan egin diren hauteskundeen lehen itzulian, eta Jorge Quiroga presidente ohi kontserbadorearekin lehiatuko da bigarren itzulian, botoen % 92 zenbatuta. Halaber, 20 urtez agintean egon den ezkerreko MAS alderdia bigarren itzulitik kanpo gelditu da.
Hauteskunde Auzitegi Gorenak zabaldutako datuen arabera, Alderdi Demokristauaren hautagaia den Rodrigo Pazek botoen % 32 eskuratu du, Jorge Quiroga presidente ohiari aurrea hartuta (% 27).
Hirugarren tokian gelditu da, botoen % 20 baino gehiagorekin, Samuel Doria zentro-eskuineko politikaria, eta dagoeneko iragarri du lehen itzulian irabazle izan dena babestuko duela urriaren 19an egingo den bigarren itzulian.
Gauzak horrela, boterean kasik hogei urte egon ondoren, Sozialismorako Mugimendua (MAS) hondoratu egin da, ia desagertzeraino. Izan ere, Luis Arce presidenteak babestutako Eduardo del Castillo presidentegaiak botoen % 3 eskuratu du.
Evo Morales ezkerreko presidente ohiak ez du hauteskundeetan parte hartu, ezin zuelako, eta horregatik boto baliogabea eskatu du.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Bilera erabakigarria gaur Etxe Zurian Ukrainaren etorkizunerako
Zelenski, Europako eta NATOko buruzagiekin batera, Trumpekin bilduko da. AEBko presidenteak esan du gerra "ia berehala" amaitu daitekeela Ukrainak Krimeari eta NATOri uko egiten badie.
Ukrainari segurtasun berme "sendoak" ematea adostu zuen Putinek, Trumpen bidali bereziaren arabera
Errusiako presidenteak beste inongo lurraldetan ez sartzeko konpromisoa hartzea ere onartuko luke. Horixe izango da Trumpek eta Zelenskik astelehenean egingo duten goi-bileran jorratuko duten gaietako bat.
Zelenskik 2022an erakutsitako batasuna mantentzeko eskatu dio Europari
"Bake justua" lortzeko fronte komun baten garrantzia azpimarratu du Ukrainako presidenteak.
Israelgo bahituen senideek borroka areagotu dute grebekin eta manifestazioekin
Milaka pertsonak hainbat autobide blokeatu dituzte bart Israelen, Bahituen eta Desagertuen Familien Foroak deitutako greba egunean. Manifestariek "su-eten akordio bat" eskatu dute, "Gazan bahitutakoak askatu eta gerrari amaiera emateko". Protestaren parte gisa, Israel eta Palestinaren arteko mugan kanpaldi bat egingo dutela iragarri dute senideek.
Ukrainako bakea, fase erabakigarrian: Trump Zelenskirekin bilduko da Putinekin egon ostean
Financial Times hedabide britainiarrak jakinarazi duenez, Errusiaren eskakizunek baldintzatuko dute batzarra: Donetsk eta Luhansk, bake akordioa bermatzeko. Gainera, Ukrainako presidentea ez da bakarrik egongo Etxe Zurian, Von der Leyenekin eta beste buruzagi europar batzuekin batera bertaratuko baita.
Bolivian hauteskunde historikoak dituzte gaur: ia 20 urte geroago baliteke eskuinak agintea eskuratzea
Batasun Aliantzako Samuel Doria Medina enpresaria da inkesten buru, eta oso gertu du Aliantza Libreko Jorge Tuto Quiroga oposizioko kide eta presidente ohia (2001-2002).
Desnutrizioak 250 hildako baino gehiago eragin ditu dagoeneko Gazan, ostiralean hildako 11 lagunak barne
Gazako Osasun Ministerioak emandako datuen arabera, horietatik 108 haurrak dira.
Zelenskiren, Trumpen eta Putinen arteko goi-bilera bat antolatzen laguntzeko prest agertu da Europa
Hala adierazi dute Von der Leyen, Macron, Meloni, Merz, Starmer, Stubb eta Tusk buruzagiek Trumpen eta Putinen arteko goi-bileraren ostean.
320 hildako baino gehiago Pakistanen, eurite bortitzek sortutako uholdeetan
Gutxienez 320 pertsona hil dira Pakistaneko iparraldean, euriteek bat-batean uholdeak eraginda. Khyber Pakhtunkhwa probintzia kolpatuena izan da, biktima gehienak eta dozenaka desagertu baitaude. Agintariek erreskate lanetan jarraitzen dute, milaka kaltetuk laguntzaren zain dauden bitartean.