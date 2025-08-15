Hauteskundeak Bolivian
Bolivian hauteskunde egun historikoa izango dute igandean: baliteke eskuinak agintea eskuratzea ia 20 urteren ostean

Batasun aliantzako Samuel Doria Medina enpresaria da inkesten buru, eta oso gertu du Aliantza Libreko Jorge Tuto Quiroga oposizioko kide eta presidente ohia (2001-2002).

(Foto de ARCHIVO) SUCRE, Aug. 7, 2025 -- Bolivian President Luis Arce (L, Front, in the vehicle) reviews the troops during a parade to commemorate the Bolivian Armed Forces Day in Sucre, Bolivia, on Aug. 7, 2025. Europa Press/Contacto/Javier Mamani 07/8/2025
Luis Arce, Boliviako presidentea. Artxiboko argazkia: Europa Press
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Bolivian historikoa izan daitekeen hauteskunde eguna izango dute igandean; eskuineko gobernu bat izan litekeelako, Sozialismorako Mugimenduak (MAS, gaztelaniaz) ia 20 urtez agintean izan ostean. Dena dela, tokiko adituen arabera, eskuinak agintea eskuratu nahi badu, beste indar politiko batzuekin "itunak eta negoziazioak" egin beharko ditu.

Batasun aliantzako Samuel Doria Medina enpresaria da inkesten buru, eta oso gertu du Aliantza Libreko Jorge Tuto Quiroga oposizioko kide eta presidente ohia (2001-2002).

Aurreikuspenak betez gero, bigarren itzulia egingo dute urrian bi hautagai horien artean, eta presidentea gehiengo soilez aukeratuko dute orduan.

"Hurrengo bost urteetan gobernantza bermatzeko alderdi politikoen arteko itunen beharra sortuko litzateke ziurrenik", azaldu du Lily Peñaranda analista politikoak.

Horren ustez, boterea eskuratzen duenak "ezingo ditu neurri aurrerakoiak ezarri", egungo krisi egoerak ez diolako Estatuari gehiago gastatzen uzten; beraz, agintea eskuratzen duena ezkerrekoa edo eskuinekoa izan, "erabaki liberalak hartu beharko ditu ziurrenik, Boliviako ekonomiak horixe behar duelako".

Hamar alderdi politikok eman zuten izena Boliviako hauteskundeetarako, baina zortzik bakarrik jarraitzen dute lehian, Senatuko presidente Andronica Rodriguez ofizialista (bosgarren tokian dago azken inkestetan) eta Eduardo del Castillo Gobernuko ministro ohia (MASekin ez du % 2,1eko boto-asmoa gainditzea lortu) tartean.

Igandean, boliviarrak botoa ematera deituta daude 2025-2030 aldirako presidentea, presidenteordea eta Parlamentua aukeratzeko. Alabaina, egoera ekonomiko konplexuan murgilduta daude, dolarrik eza, erregai eskasia, lehen mailako produktuak garestitu dituen inflazioaren gorakada eta, martxan jarritako "eredu ekonomikoaren porrota" leporatuta, Luis Arce presidenteari eta MASeko administrazioari egindako kritika zorrotzak tartean.

Moralesek aginte militarraren aldaketaz ohartarazi du

Testuinguru horretan, Luis Arce presidenteak Indar Armatuen goi agintari militarra aldatu izanak eragin ditzakeen "kontrol falta instituzionala eta botere-abusua" zaintzeko eskatu dio Evo Morales Boliviako presidente ohiak nazioarteari.

"Deigarria da aginte militarra ustekabean aldatu izana hauteskundeak egiteko bi egun falta direnean, hainbat hipotesiri men eginez: akordio politikoak betetzeko iruzurra prestatzea edota presidenteak karguari uko egitea indar polizialekin, militarrekin eta Estatuko justiziarekin kontrolik ez izatearen beldur", idatzi du Moralesek sare sozialetan.

