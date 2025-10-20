HAUTESKUNDEAK
Rodrigo Pazek presidentetzarako bigarren itzulia irabazi du Bolivian

Herrialdea berriro mundura "zabalduko" duela agindu du, eta bat egin nahi duten sektore guztiekin lan egingo duela, nazioak bizi duen krisitik "aurrera ateratzeko".

AME9953. LA PAZ (BOLIVIA), 19/10/2025.- El senador centrista Rodrigo Paz Pereira pronuncia un discurso este domingo, en La Paz (Bolivia). Paz Pereira agradeció el apoyo recibido para ganar la inédita segunda vuelta presidencial en Bolivia y prometió volver a "abrir" el país al mundo y trabajar con todos los sectores que quieran sumarse para "salir adelante" de la crisis en que se encuentra su nación. EFE/ Luis Gandarillas
Rodrigo Paz. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Rodrigo Paz Pereira oposizioko senatariak irabazi du igande honetako bigarren itzulia, botoen % 54,57 eskuratuta, Boliviako Hauteskunde Auzitegi Gorenak zabaldutako informazioaren arabera.

Pazek botoen %54,61 lortu du, eta Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) agintari kontserbadore ohiak, berriz, % 45,43, EOTk eskainitako Aurretiazko Emaitzen Transmisio Sistemaren (Sirepre) datuen arabera, akten % 97,68 zenbatuta.

Paz eta Quiroga izan ziren bi hautagai bozkatuenak abuztuko hauteskunde orokorretan, eta Parlamentu nazionalerako ere berritu zen hurrengo bosturtekorako, nahiz eta inork ez zuen lortu lehen itzulian garaile izateko adinako ehunekorik.

Rodrigo Paz Pereira senatariak Boliviako bigarren itzulia irabazteko jasotako babesa eskertu du, eta herrialdea berriro mundura "zabalduko" duela eta krisitik "aurrera ateratzeko" bat egin nahi duten sektore guztiekin lan egingo duela agindu du.

Bigarren itzulian lortutako emaitzak ezagutu ostean, Pazek eskerrak eman dizkie orain arte zoriondu duten presidenteei, eta "Boliviak nazioarteko agertokia pausoz pauso berreskuratuko" duela agindu du, azken bi hamarkadetan espazio hori "geopolitikoki eta geoekonomikoki" galdu ostean.

