Bolivia hautestontzietara itzuliko da aro berri bati bide emango dion bigarren itzulian

Hauteskunde hauetatik presidentea eta presidenteordea aterako dira, eta amaiera emango zaio ezkerraren 20 urteko botere zikloari. Quiroga kontserbadorea da faborito, Paz zentristaren aurretik.

Bakea. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Boliviarrak hauteskundeetara itzuliko dira igande honetan, historian lehen aldiz presidentea eta presidenteordea aukeratzeko, Rodrigo Paz senatari zentristak eta Jorge Quiroga agintari kontserbadore ohiak jokatuko duten bigarren itzulian.

Paz eta Quiroga izan ziren bi hautagai bozkatuenak joan den abuztuaren 17an egindako hauteskunde orokorretan, eta Parlamentu nazionala ere berritu zen hurrengo bost urteetarako, nahiz eta inork ez zuen lortu lehen itzulian garaile izateko adina babes.

Abuztuko bozketan, Alderdi Demokrata Kristauak (PDC) aurkeztutako senatari zentristak % 32,06 lortu zuen, eta presidente ohi kontserbadoreak, Aliantza Librea ordezkatzen duenak, % 26,70.

Bigarren itzulia 2009tik indarrean dagoen Konstituzioaren bidez sartu zen. Horren arabera, "Presidentetza eta presidenteordetza aitortuko zaio hauteskunde zerrenda irabazleari", baldin eta baliozko botoen % 50 baino gehiago lortzen badu, edo gutxienez % 40 eta hurrengoari gutxienez hamar puntuko aldea.

Urriaren 19an lehen aldiz erabiliko da mekanismo hori presidentetzarako hauteskundeak erabakitzeko, eta "botoen gehiengoa" lortzen duen binomioa izendatuko da irabazle.

Inkestek Quiroga jotzen dute faborito, baina Pazek zalantzan jarri du ikerketa horien balioa, lehen itzulian hasiera batean azken tokietan uzten zutelako.

Bi hautagaiek berehalako ekintzak agindu dituzte Bolivia krisi ekonomikotik ateratzeko. Quirogak dolarrak sartuko ditu, Nazioarteko Diru Funtsaren (NDF) bitartez, eta Pazek hornidura arazoari konponbidea emateko erregaiak lortuko dituela hitzeman du.

Biak bat datoz Estatua txikitzeko helburuan, eta horrek Sozialismorako Mugimenduak (MAS) 20 urtez mantendu zuen eredu ekonomikoa aldatzea ekarriko du.

Bolivian botoa ematea derrigorrezkoa da, eta botoa eman ondoren, boto-ziurtagiri bat jasotzen da, hauteskundeak izan eta 90 eguneko epean erakunde publikoetan eta bankuetan edozein izapide egiteko aurkeztu beharko dena.

