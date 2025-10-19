Bolivia hautestontzietara itzuliko da aro berri bati bide emango dion bigarren itzulian
Hauteskunde hauetatik presidentea eta presidenteordea aterako dira, eta amaiera emango zaio ezkerraren 20 urteko botere zikloari. Quiroga kontserbadorea da faborito, Paz zentristaren aurretik.
Boliviarrak hauteskundeetara itzuliko dira igande honetan, historian lehen aldiz presidentea eta presidenteordea aukeratzeko, Rodrigo Paz senatari zentristak eta Jorge Quiroga agintari kontserbadore ohiak jokatuko duten bigarren itzulian.
Paz eta Quiroga izan ziren bi hautagai bozkatuenak joan den abuztuaren 17an egindako hauteskunde orokorretan, eta Parlamentu nazionala ere berritu zen hurrengo bost urteetarako, nahiz eta inork ez zuen lortu lehen itzulian garaile izateko adina babes.
Abuztuko bozketan, Alderdi Demokrata Kristauak (PDC) aurkeztutako senatari zentristak % 32,06 lortu zuen, eta presidente ohi kontserbadoreak, Aliantza Librea ordezkatzen duenak, % 26,70.
Bigarren itzulia 2009tik indarrean dagoen Konstituzioaren bidez sartu zen. Horren arabera, "Presidentetza eta presidenteordetza aitortuko zaio hauteskunde zerrenda irabazleari", baldin eta baliozko botoen % 50 baino gehiago lortzen badu, edo gutxienez % 40 eta hurrengoari gutxienez hamar puntuko aldea.
Urriaren 19an lehen aldiz erabiliko da mekanismo hori presidentetzarako hauteskundeak erabakitzeko, eta "botoen gehiengoa" lortzen duen binomioa izendatuko da irabazle.
Inkestek Quiroga jotzen dute faborito, baina Pazek zalantzan jarri du ikerketa horien balioa, lehen itzulian hasiera batean azken tokietan uzten zutelako.
Bi hautagaiek berehalako ekintzak agindu dituzte Bolivia krisi ekonomikotik ateratzeko. Quirogak dolarrak sartuko ditu, Nazioarteko Diru Funtsaren (NDF) bitartez, eta Pazek hornidura arazoari konponbidea emateko erregaiak lortuko dituela hitzeman du.
Biak bat datoz Estatua txikitzeko helburuan, eta horrek Sozialismorako Mugimenduak (MAS) 20 urtez mantendu zuen eredu ekonomikoa aldatzea ekarriko du.
Bolivian botoa ematea derrigorrezkoa da, eta botoa eman ondoren, boto-ziurtagiri bat jasotzen da, hauteskundeak izan eta 90 eguneko epean erakunde publikoetan eta bankuetan edozein izapide egiteko aurkeztu beharko dena.
Nazioarteko albiste gehiago
Talde palestinarrak Gurutze Gorriaren esku utzi ditu bi gorpuak, Gazako Zerrendako hondakinen artean berreskuratu ostean. Hamasek ohartarazi zuen ez zituela gorpu guztiak, eta, beraz, ezin izango zituztela entregatu berehala.
Herritar askok duen egonezina eta haserrea jaso du No Kings (Erregerik Ez) mugimeduak AEBko 2.600 hiritan.
Milaka pertsona bildu dira Trumpen aurka protestatzeko, AEBko hainbat hiritan
Milaka pertsona kalera atera dira larunbat honetan Ameriketako Estatu Batuetako hainbat hiritan, Donald Trump presidentearen autoritarismo gero eta handiagoaren aurka protesta egiteko, "No Kings" ("Ez dugu erregerik nahi") lelopean. Hirien artea, New York, Washington eta Miami izan dira.
38 hildako, akordioaren urraketa larriak eta Rafahko pasabidea itxita, su-etenetik astebetera
Netanyahuk ziurtatu du Rafahko pasabidea ez dutela oraingoz irekiko, Palestinak Egipton duen Enbaxak eta Munduko Osasun Erakundeak kontrakoa ohartarazi badu ere. Atzo bertan, eraso batek familia bereko 11 pertsona hil zituen Gazan.
Andrew printzeak uko egin die bere errege titulu guztiei, Epstein enpresariarekin zituen loturengatik
Andrew printzeak, Charles III.a erregearen anaiak, uko egin die bere errege titulu guztiei, Jeffrey Epstein enpresariarekin zituen loturengatik. Virginia Giuffrek salatu zuen Yorkeko dukearekin sexu-harremanak izatera behartu zutela 17 urte zituenean.
Israelek Eliyahu Margalit gisa identifikatu du Hamasek ostiralean entregatutako bahituaren gorpua
Oraingoz, talde islamistak bake akordioaren barruan egin duen azken entrega da.
Ukrainako gerra Kievi Tomahawk misilik eman gabe amaitzea espero du Trumpek
Putinek AEBko presidenteari ohartarazi dionez, mota horretako misilak Ukrainari hornitzea Errusiaren aurkako eskalada gisa hartuko luke.
Israelek "ia egunero" urratzen du Libanoko su-etena, NBEk ohartarazi duenez
Israelgo Defentsak 500 aire-eraso baino gehiago egin ditu su-etena indarrean sartu zenetik, Hezbollahren kontra izan direla argudiatuta. Nazio Batuen Erakundeak 108 zibil hil direla egiaztatu du, 37 emakume eta haur tartean.
Tomahawk misilek Estatu Batuen, Errusiaren eta Ukrainaren arteko tentsioak berpiztu dituzte
Zelenskik bere defentsa sendotu nahi du helmen luzeko armamentuarekin, eta Putinek dio Washingtonekiko harremanak okertuko direla.