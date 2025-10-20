Francia
Se filtran imágenes del momento del robo de las joyas en el Museo Louvre de París

En el vídeo, difundido en exclusiva por CNEWS, se ve a un hombre vestido con chaleco reflectante amarillo abriendo una de las vitrinas de la Galería Apolo con una sierra circular y manipulando el cristal hasta que consigue abrirlo y sustraer las piezas de su interior. El robo duró de 5 a 7 minutos y sustrajeron 8 piezas de incalculable valor.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Parisko Louvre Museoan bitxiak lapurtu zituzteneko irudiak iragazten dira
author image

EITB

Última actualización

Francia Robos Museos París Internacional

