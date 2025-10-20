Louvre Museoaren lapurretaren irudiak zabaldu dituzte
CNEWSek esklusiban zabaldutako bideoan, txaleko horia daraman gizon bat ikus daiteke, Apolo Galeriako beira-arasa bat zerra zirkular batekin irekitzen, ireki eta barruko piezak lapurtzea lortzen duen arte. Lapurretak 5 eta 7 minutu artean iraun zuen, eta balio handiko 8 pieza lapurtu zituzten.
Parisko Louvre museoa itxita egongo da gaur ere
Parisko Louvre museoa itxita egongo da astelehen honetan, igande goizeko lapurretaren ostean. Ixteko erabakia azken unean hartu da, bisitariak piramidearen sarreratik 09:00etan sartzen hasi ondoren.
Su-etena indarrean da Gazan, argi-itzalez betea den arren
Igandean hainbat bonbardaketa egin ditu Israelek Gazan eta dozenaka pertsona hil ditu, Hamasi su-etena haustea leporatu ondoren. Goizaldean Trumpek berretsi du bart Israelek esandakoa, hau da, indarrean dela atzera menia.
Albiste izango dira: Su-etena Gazan, Goeren inaugurazioa eta Euskadi-Polonia foroa
Orainek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
Hauek dira Louvren lapurtutako bitxiak
-Montijoko Eugenia enperatrizaren koroa, Napoleon III.a enperadorearen emazte espainiarra (1852-1870), lapurrek ihesean galdu zuten.
Zer dakigu Louvreko bitxien lapurretari buruz?
Lau pertsonak munduko museorik bisitatuenetik hainbat pieza historiko lapurtu zituzten, horien artean Maria Amelia eta Montijoko Eugenia erreginen bitxiak. Horietako bat ihesean zirela galdu egin dute, eta Parisko Fiskaltza gertatutakoa ikertzen ari da.
Rodrigo Pazek presidentetzarako bigarren itzulia irabazi du Bolivian
Agindu egin du herrialdea mundura "zabalduko" duela, eta bat egin nahi duten sektore guztiekin lan egingo duela, nazioak bizi duen krisialdia bukatu eta "aurrera ateratzeko".
Boliviako presidentetzarako hauteskundeen zenbaketa martxan, eskuineko bi hautagairen artean erabakitzeko
Presidentea eta presidenteordea aterako dira hauteskunde hauetatik. Ezkerraren 20 urteko botere zikloari amaiera emango zaio, Evo Moralesen MAS ez baita bigarren itzuli honetara iritsi. Quiroga kontserbadorea da faborito, Paz zentristaren aurretik.
"Su-etena berriro indarrean" jarri duela ziurtatu du Israelek, igande honetako bonbardaketen ostean
Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak "helburu terroristen aurka gogor" ekiteko eskatu dio Armadari, Rafahn izan den gertakizun batean bi soldatu galdu ostean. Gutxienez 36 lagun hil dituzte eta laguntza humanitarioa Gazara sartzea debekatu dute. Hamasek su-etena betetzen ari dela defendatu du eta beste gorpu bat aurkitu dutela iragarri du.
Petro "narkotrafikoaren lider" izendatuta, Kolonbia ez duela diruz lagunduko aurreratu du Trumpek
Kolonbiako presidenteak erantzun dio bere burua "engainatzen" ari dela, bere ibilbide politikoan drogen mafiak salatzea izan duelako eginbehar.