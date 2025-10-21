Estados Unidos
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Empiezan a demoler parte de la Casa Blanca para construir el salón de baile de Trump

Demolición de la Casa Blanca
18:00 - 20:00
Trabajos de demolición. Foto: Agencias.
Euskaraz irakurri: Etxe Zuriaren zati bat eraisten hasi dira Trumpek eskatutako dantza-aretoa eraikitzeko

Última actualización

Las obras para construir el salón de baile encargado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca han comenzado con la demolición de una parte de la residencia presidencial, pese a que el mandatario dijo que el nuevo recinto sería un anexo y que no se cambiaría la estructura original del inmueble.

Estados Unidos Donald Trump Internacional

Más noticias sobre noticias internacionales

El portacontenedores Istanbul Bridge a su llegada al puerto de Gdansk (Polonia) el pasado 19 de octubre de 2025, tras salir de China y llegar tras cruzar el Ártico.
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

La nueva ruta marítima por el Ártico acerca a China a Europa

El portacontenedores chino 'Istanbul Bridge' completó el pasado fin de semana el primer viaje comercial entre China y Europa por el Ártico, una nueva vía que las autoridades del gigante asiático prevén operar regularmente durante los meses de verano a partir de 2026. La ruta ártica (también conocida como Ruta Marítima del Norte o China-Europe Arctic Express Route) reduce en más de un tercio el tiempo de navegación frente a la ruta tradicional por el canal de Suez, y abre nuevas oportunidades a gigantes chinos como AliExpress, Shein o Temu. 

Cargar más