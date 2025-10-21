Etxe Zuriaren zati bat eraisten hasi dira Trumpek eskatutako dantza-aretoa eraikitzeko
Donald Trump AEBko presidenteak Etxe Zurian nahi zuen dantza-aretoa eraikitzeko eraikinaren zati bat eraisten hasi dira, nahiz eta agintariak esan zuen areto berria eranskin bat izango zela eta ez zela aldatuko eraikinaren jatorrizko egitura.
Nazioarteko albiste gehiago
Nicolas Sarkozy La Santeko espetxean sartu da jada, bost urteko espetxe zigorra betetzera
Frantziako presidente ohia 09:35 pasatxoan iritsi da La Santeko kartzelara (Paris). Gadafiren erregimenak 2007ko hauteskunde-kanpainarako dirua eman ziola eta legez kanpoko finantziazioagatik bete beharko du espetxe zigorra Frantziako presidente ohiak.
Sanae Takaichik kristalezko sabaia hautsi du, eta, aurrenekoz, emakumezko lehen ministro bat du Japoniak
Takaichik 465 botoetatik 237 lortu ditu, behar zituenak baino lau gehiago. Shigeru Ishibaren dimisioak primarioak deitzea eragin zuen, urriaren 4an, eta Takaichi izan zen garaile bigarren txandan.
Nicolas Sarkozy: "Gaur ez dute Errepublikako presidente ohia espetxeratu, errugabe bat espetxeratu dute"
Frantziako presidente ohiak mezu bat idatzi du sareetan La Santeko espetxera abiatu aurretik, bost urteko zigorra betetzeko.
Txina Europatik gero eta gertuago, Artikoko bideari esker
Txinako 'Istanbul Bridge' zamaontziak Artikoan barrena lehen bidaia komertziala egin berri du Europara iritsi ahal izateko. Zetaren bide berria ere deitu diotenari esker, Asiako erraldoiaren eta Europaren arteko nabigazio denbora heren bat baino gehiago murriztuko da ohiko bidearekin alderatuta (Suezko kanala), eta horrek aukera berriak irekiko dizkie Txinako AliExpress, Shein eta Temu erraldoiei, besteak beste.
Non bukatu dezakete Louvretik lapurtutako bitxiek?
Adituen ustez, Louvreko museoko Apollo galeriatik eraman zituzten bitxiak saltzea ia ezinezkoa da, duten balio ekonomiko eta historikoa kontutan hartuta. Desmontatu eta piezaka salduta, berriz, balioaren % 30 eta %50 artean galdu dezakete.
Gazako Zerrendara laguntza humanitarioa sartzea baimendu du berriz ere Israelek, Rafahko pasabidetik izan ezik
Rafahko pasabideak itxita jarraituko du, "eperik gabe". Ondorioz, besteak beste, Europar Batasuneko EUBAM Rafah misio humanitarioak sartu ezinik jarraitzen du, aurreko astean sartzekoa bazen ere, Kaja Kallas EBko goi-ordezkariak prentsaurrekoan azaldu duenez.
EBk Ukrainaren lurralde-integritatea defendatu du
Kaja Kallas Europar Batasuneko Atzerri Politikarako goi-ordezkariaren arabera, Ukraina da "gatazkaren biktima" eta "ez da zuzena presioa haien gainean jartzea".
Horrela egin zuten Parisko Louvre Museoko lapurreta
Lapurrek zazpi minutu baino ez zituzten behar izan Parisko museoko Apoloren Galerian ikusgai zeuden Frantziako errege-erreginen bitxiak lapurtzeko.
Louvre Museoaren lapurretaren irudiak zabaldu dituzte
CNEWSek esklusiban zabaldutako bideoan, txaleko horia daraman gizon bat ikus daiteke, Apolo Galeriako beira-arasa bat zerra zirkular batekin irekitzen, ireki eta barruko piezak lapurtzea lortzen duen arte. Lapurretak 5 eta 7 minutu artean iraun zuen, eta balio handiko 8 pieza lapurtu zituzten.