Ameriketako Estatu Batuak
Etxe Zuriaren zati bat eraisten hasi dira Trumpek eskatutako dantza-aretoa eraikitzeko

Demolición de la Casa Blanca
18:00 - 20:00

Eraiste-lanak. Argazkia: Europa Press.

Azken eguneratzea

Donald Trump AEBko presidenteak Etxe Zurian nahi zuen dantza-aretoa eraikitzeko eraikinaren zati bat eraisten hasi dira, nahiz eta agintariak esan zuen areto berria eranskin bat izango zela eta ez zela aldatuko eraikinaren jatorrizko egitura.

Ameriketako Estatu Batuak Donald Trump Munduko albisteak

El portacontenedores Istanbul Bridge a su llegada al puerto de Gdansk (Polonia) el pasado 19 de octubre de 2025, tras salir de China y llegar tras cruzar el Ártico.
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Txina Europatik gero eta gertuago, Artikoko bideari esker

Txinako 'Istanbul Bridge' zamaontziak Artikoan barrena lehen bidaia komertziala egin berri du Europara iritsi ahal izateko. Zetaren bide berria ere deitu diotenari esker, Asiako erraldoiaren eta Europaren arteko nabigazio denbora heren bat baino gehiago murriztuko da ohiko bidearekin alderatuta (Suezko kanala), eta horrek aukera berriak irekiko dizkie Txinako AliExpress, Shein eta Temu erraldoiei, besteak beste. 

