Sarkozy, protegido en la cárcel por dos agentes de seguridad instalados en una celda vecina

El ministro de Interior francés ha señalado que ha sido una decisión del Ministerio del Interior con el objetivo de "garantizar" la seguridad del ex jefe de Estado.

21 October 2025, France, Paris: France's former president Nicolas Sarkozy (C) hugs his wife Carla Bruni-Sarkozy as he leaves his residence to present himself to La Sante Prison for incarceration on a five-year prison sentence after being convicted of criminal conspiracy over a plan for late Libyan dictator Moamer Kadhafi to fund his 2007 electoral campaign. Former French president Nicolas Sarkozy is set to begin his prison sentence in La Santé prison in central Paris on Tuesday, after being sentenced to five years in connection with illegal campaign funding from Libya. Photo: Julien De Rosa/AFP/dpa

Nicolas Sarkozy, este martes, antes de su entrada en la prisión de La Santé. Foto: Europa Press

Euskaraz irakurri: Sarkozyren segurtasuna bi agentek zainduko dute espetxean
Agencias | EITB

El expresidente francés Nicolas Sarkozy está acompañado en la cárcel de La Santé, en la que fue encarcelado este martes, por dos agentes de seguridad instalados en una celda vecina a la suya "ante las amenazas que pesan sobre él", ha afirmado este miércoles el ministro de Interior, Laurent Nuñez.

Dos agentes han sido asignados a la seguridad penitenciaria de Sarkozy por decisión del Ministerio del Interior, ha dicho Nuñez, en una entrevista hoy con Europe 1 y CNEWS, al confirmar una información publicada por TF1-LCI sobre una disposición tomada conjuntamente con el titular de Justicia, Gérald Darmanin.

"Es una decisión destinada a garantizar su seguridad",  ha manifestado Nuñez, al confirmar que estos dos agentes del Servicio de Protección (SDLP) estarán, por lo tanto, en la celda contigua al equipo de seguridad 24 horas del expresidente.

Ha precisado que el ex jefe de Estado se beneficia de un sistema de protección, dado su estatus y las amenazas que pesan sobre él, y este sistema se ha mantenido durante su detención.

Esa protección se mantendrá el tiempo "que sea necesario", ha añadido.

Sarkozy, primer expresidente de la República francesa que es encarcelado, ha pasado su primera noche en prisión tras ingresar este martes para cumplir una condena de cinco años de cárcel por un delito de asociación de malhechores por los fondos recibidos por su campaña electoral en el año 2007 de manos del régimen de Muamar Gadafi en Libia, que le abrió las puertas del Palacio del Elíseo.

Nicolás Sarkozy: "No es a un expresidente de la República a quien encierran esta mañana, sino a un inocente"
