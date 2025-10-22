Sarkozyren segurtasuna bi agentek zainduko dute espetxean
Frantziako Barne ministroak adierazi duenez, Barne Ministerioaren erabakia izan da eta estatuburu ohiaren segurtasuna "bermatzea" da helburua. Hori dela eta, bi agente ondoko ziegan egongo dira 24 orduz.
Nicolas Sarkozy Frantziako presidente ohiak lehen gaua egin du La Santeko espetxean, bost urteko kartzela zigorra betetzeko. Ikusteko dago zenbat denbora egingo duen kartzelan, izan ere, defentsak helegitea jarri zion epaiari eta apelazio auzitegiak datozen asteetan har dezake erabakia. Bien bitartean, bi segurtasun agente egongo dira ondoko ziega batean presidente ohiaren segurtasuna babesteko. Horrela jakinarazi du Laurent Nuñez Barne ministroak asteazken honetan.
Barne Ministerioaren erabakia izan dela azpimarratu du Barne ministroak —Justizia Ministerioarekin adostut— Europe 1 eta CNEWS hedabideei eskainitako elkarrizketan, aurrez TF1-LCI hedabideak argitaratutako informazioa baieztatuz.
"Bere segurtasuna bermatzeko erabakia" izan dela esan du Nuñezek, eta Babes Zerbitzuko (SDLP) bi agente horiek presidente ohia 24 orduz zainduko duten taldearen parte direla.
Estatuburu ohia izaki eta bere aurkako "mehatxuengatik" babesteko erabakia izan dela nabarmendu du.
Ez hori bakarrik, babes hori "behar den denboran" mantenduko dela gaineratu du.
Libiako erregimenak 2007ko hauteskunde-kanpainarako dirua eman ziola eta legez kanpoko finantziazioagatik bete beharko du espetxe zigorra Frantziako presidente ohiak.
