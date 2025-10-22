FRANTZIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Sarkozyren segurtasuna bi agentek zainduko dute espetxean

Frantziako Barne ministroak adierazi duenez, Barne Ministerioaren erabakia izan da eta estatuburu ohiaren segurtasuna "bermatzea" da helburua. Hori dela eta,  bi agente ondoko ziegan egongo dira 24 orduz. 

21 October 2025, France, Paris: France's former president Nicolas Sarkozy (C) hugs his wife Carla Bruni-Sarkozy as he leaves his residence to present himself to La Sante Prison for incarceration on a five-year prison sentence after being convicted of criminal conspiracy over a plan for late Libyan dictator Moamer Kadhafi to fund his 2007 electoral campaign. Former French president Nicolas Sarkozy is set to begin his prison sentence in La Santé prison in central Paris on Tuesday, after being sentenced to five years in connection with illegal campaign funding from Libya. Photo: Julien De Rosa/AFP/dpa

Nicolas Sarkozy, La Santeko espetxean sartu aurreko minutuetan. Argazkia: Europa Press

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Nicolas Sarkozy Frantziako presidente ohiak lehen gaua egin du La Santeko espetxean, bost urteko kartzela zigorra betetzeko. Ikusteko dago zenbat denbora egingo duen kartzelan, izan ere, defentsak helegitea jarri zion epaiari eta apelazio auzitegiak datozen asteetan har dezake erabakia. Bien bitartean, bi segurtasun agente egongo dira ondoko ziega batean presidente ohiaren segurtasuna babesteko. Horrela jakinarazi du Laurent Nuñez Barne ministroak asteazken honetan. 

Barne Ministerioaren erabakia izan dela azpimarratu du Barne ministroak —Justizia Ministerioarekin adostut— Europe 1 eta CNEWS hedabideei eskainitako elkarrizketan, aurrez TF1-LCI hedabideak argitaratutako informazioa baieztatuz. 

"Bere segurtasuna bermatzeko erabakia" izan dela esan du Nuñezek, eta Babes Zerbitzuko (SDLP) bi agente horiek presidente ohia 24 orduz zainduko duten taldearen parte direla. 

Estatuburu ohia izaki eta bere aurkako "mehatxuengatik" babesteko erabakia izan dela nabarmendu du.

Ez hori bakarrik, babes hori "behar den denboran" mantenduko dela gaineratu du. 

Libiako erregimenak 2007ko hauteskunde-kanpainarako dirua eman ziola eta legez kanpoko finantziazioagatik bete beharko du espetxe zigorra Frantziako presidente ohiak.

Frantzia Munduko albisteak

Nazioarteko albiste gehiago

zetaren bidea artikotik
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Txina Europatik gero eta gertuago, Artikoko bideari esker

Txinako 'Istanbul Bridge' zamaontziak Artikoan barrena lehen bidaia komertziala egin berri du Europara iritsi ahal izateko. Zetaren bide berria ere deitu diotenari esker, Asiako erraldoiaren eta Europaren arteko nabigazio denbora heren bat baino gehiago murriztuko da ohiko bidearekin alderatuta (Suezko kanala), eta horrek aukera berriak irekiko dizkie Txinako AliExpress, Shein eta Temu erraldoiei, besteak beste. 

Gehiago kargatu
Publizitatea
X