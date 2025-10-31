LATINOAMÉRICA

El huracán 'Melissa' deja más de medio centenar de muertos a su paso por varios países del Caribe

Los equipos de rescate siguen trabajando en las áreas más afectadas en Haití, Panamá, República Dominicana y Cuba. El acceso terrestre sigue siendo particularmente difícil en las zonas rurales y costeras, lo que ralentiza las entregas de ayuda humanitaria.
AME3831. SANTA CRUZ (JAMAICA), 30/10/2025.- Personas limpian en lodo en pertenencias afectadas por el paso del huracán Melissa este jueves, en Santa Cruz (Jamaica). Más del 70 % de los clientes siguen sin servicio eléctrico en Jamaica y 134 carreteras están bloqueadas, debido a la destrucción causada por el huracán Melissa, que impactó la isla como categoría 5. EFE/ Orlando Barría
Euskaraz irakurri: 'Melissa' urakanak 50 hildako baino gehiago utzi ditu jada Karibeko hainbat herrialdetan
El huracán ‘Melissa’ ha dejado hasta el momento más de medio centenar de muertos y decenas de desaparecidos a su paso por varios países del Caribe, cuya mayor incidencia la han reportado en Haití, Panamá, República Dominicana y Cuba.

En concreto, al menos 31 personas han muerto y 21 han desaparecido en las fuertes lluvias y riadas provocadas en Haití. La mayoría de estas víctimas se han registrado en la entrada sur de Puerto Príncipe, mientras que la búsqueda de desaparecidos continúa. Las autoridades haitianas han levantado ya la alerta en todo el territorio nacional, debido al alejamiento total del huracán, si bien continúan las tareas en las zonas más afectadas.

A estas se suman al menos 19 personas que han muerto en Jamaica, donde también ha causado inundaciones y graves daños en la infraestructura. Asimismo, otros cuatro muertos se han contabilizado en Panamá y uno en República Dominicana, mientras que por el momento en Cuba no se han registrado fallecidos.

Por otro lado, numerosas carreteras secundarias y puentes han sido gravemente dañados o quedaron intransitables y el acceso terrestre sigue siendo particularmente difícil en las zonas rurales y costeras más afectadas, lo que ralentiza las entregas de ayuda humanitaria y las evaluaciones.

Los equipos de rescate siguen trabajando en las áreas más afectadas por el ciclón. Hay muchas comunidades con daños en viviendas, carreteras e infraestructuras. El huracán ha causado a su paso por el Caribe decenas de víctimas mortales y cuantiosos daños en Jamaica, Haití y Cuba, mientras que en Bahamas y Bermudas el impacto ha sido más leve.

Huracanes Desastres naturales Víctimas de desastres naturales Cuba Haití Panamá República Dominicana Latinoamérica Internacional

