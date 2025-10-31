LATINOAMERIKA

'Melissa' urakanak 50 hildako baino gehiago utzi ditu jada Karibeko hainbat herrialdetan

Erreskate taldeek lanean jarraitzen dute zikloiak gehien kaltetutako eremuetan, hala nola Haitin, Panaman, Dominikar Errepublikan eta Kuban. Lehorretik iristea bereziki zaila izaten ari da gehien kaltetutako landa eta kostalde eremuetan.

AME3831. SANTA CRUZ (JAMAICA), 30/10/2025.- Personas limpian en lodo en pertenencias afectadas por el paso del huracán Melissa este jueves, en Santa Cruz (Jamaica). Más del 70 % de los clientes siguen sin servicio eléctrico en Jamaica y 134 carreteras están bloqueadas, debido a la destrucción causada por el huracán Melissa, que impactó la isla como categoría 5. EFE/ Orlando Barría

‘Melissa’ urakanak kalte handiak eragin ditu Karibeko hainbat herrialdetan. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Melissa urakanak 50 hildako baino gehiago eta dozenaka desagertu utzi ditu orain arte Karibeko hainbat herrialdetan, eta honako toki hauetan izan du intzidentzia handiena: Haitin, Panaman, Dominikar Errepublikan eta Kuban.

Zehazki, gutxienez 31 pertsona hil eta 21 desagertu dira Haitin, azken orduotan izandako eurite eta uholdeetan. Biktima gehienak Port-au-Prince hiriburuaren hegoaldeko sarreran izan dira, eta desagertuen bila jarraitzen dute. Haitiko agintariek alerta egoera bertan behera utzi dute lurralde osoan, urakana urrun dagoelako jada, baina erreskate lanek aurrera jarraitzen dute zonalde kaltetuenetan.

Horrez gain, gutxienez 19 pertsona hil dira Jamaikan, eta uholdeak eta kalte larriak utzi ditu azpiegitura askotan. Halaber, 4 hildako zenbatu dituzte Panaman eta bat Dominikar Errepublikan. Oraingoz ez dute hildakorik aurkitu Kuban.

Bestalde, bigarren mailako errepide eta zubi asko nabarmen kaltetu dira, eta lehorretik bertaratzea bereziki zaila izaten ari da gehien kaltetutako landa eta kostalde eremuetan. Horrek asko moteltzen ditu laguntza humanitarioa eman eta ebaluazioak egiteko lanak.

Erreskate taldeek lanean jarraitzen dute zikloiak gehien kaltetutako eremuetan; izan ere, kalte handiak dituzte etxebizitza, errepide eta azpiegituretan. 

Urakanak dozenaka hildako eta kalte handiak eragin ditu Karibetik igarotzean ,Jamaikan, Haitin eta Kuban bereziki, eta Bahametan eta Bermuda uhartedian, berriz, inpaktua arinagoa izan da.

