Dos nuevas personas inculpadas por el robo del Louvre cuyo botín sigue sin aparecer
Dos nuevas personas han sido inculpadas este sábado en relación con el robo del Louvre del pasado 19 de octubre, uno de ellos por su presunta participación directa y el otro por complicidad, lo que eleva a cuatro el número de procesados por el crimen cuyo botín todavía sigue sin aparecer.
La Fiscalía de París ha indicado en un comunicado que "las investigaciones prosiguen" y que ambos inculpados han sido puestos bajo arresto preventivo.
Son dos de los cinco detenidos el pasado miércoles, tres días después de que se arrestara dos hombres sospechosos de ser los que penetraron en la galería Apolo del museo y se llevaran las joyas de la corona francesa, valoradas en 88 millones de euros.
Esos dos, cuyo ADN fue encontrado en la escena del crimen, fueron inculpados de robo en banda organizada y asociación de malhechores, los mismos cargos que fueron imputados este sábado contra una tercera persona, que como los dos anteriores tenía antecedentes judiciales.
Este último, de 37 años, "solicitó un careo" que tendrá lugar en los próximos días, indicó la Fiscalía, pero mientras tanto estará en detención preventiva.
