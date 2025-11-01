Guardar
Dos nuevas personas inculpadas por el robo del Louvre cuyo botín sigue sin aparecer

La Fiscalía de París ha indicado en un comunicado que "las investigaciones prosiguen" y que ambos inculpados han sido puestos bajo arresto preventivo.

Paris (France), 19/10/2025.- Police tape cordons off the southeast corner of the Louvre Museum on Quai Francois-Mitterrand, on the banks of the River Seine, after a robbery at the Louvre Museum in Paris, France, 19 October 2025. The Louvre Museum was targeted in a robbery by several criminals who smashed windows to steal jewelry. The museum was later closed. French Culture Minister Rachida Dati called it 'an attack on France’s cultural heritage.' (Francia) EFE/EPA/Mohammed Badra
Momento en que cerraron eL Louvre, tras el robo. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Bi pertsona gehiago sartu dituzte behin-behinean kartzelan, Louvreko lapurretarekin lotura dutelakoan
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Dos nuevas personas han sido inculpadas este sábado en relación con el robo del Louvre del pasado 19 de octubre, uno de ellos por su presunta participación directa y el otro por complicidad, lo que eleva a cuatro el número de procesados por el crimen cuyo botín todavía sigue sin aparecer.

La Fiscalía de París ha indicado en un comunicado que "las investigaciones prosiguen" y que ambos inculpados han sido puestos bajo arresto preventivo.

Son dos de los cinco detenidos el pasado miércoles, tres días después de que se arrestara dos hombres sospechosos de ser los que penetraron en la galería Apolo del museo y se llevaran las joyas de la corona francesa, valoradas en 88 millones de euros.

Esos dos, cuyo ADN fue encontrado en la escena del crimen, fueron inculpados de robo en banda organizada y asociación de malhechores, los mismos cargos que fueron imputados este sábado contra una tercera persona, que como los dos anteriores tenía antecedentes judiciales.

Este último, de 37 años, "solicitó un careo" que tendrá lugar en los próximos días, indicó la Fiscalía, pero mientras tanto estará en detención preventiva.

Museos Robos Cultura Francia París Internacional

