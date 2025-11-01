Gorde
Bi pertsona gehiago sartu dituzte behin-behinean kartzelan, Louvreko lapurretarekin lotura dutelakoan

Parisko Fiskaltzak ohar baten bidez adierazi duenez, "ikerketa ez da oraindik amaitu", eta atxilotutako bi lagun horiek badaezpadako kartzelaldian daude.

Paris (France), 19/10/2025.- Police tape cordons off the southeast corner of the Louvre Museum on Quai Francois-Mitterrand, on the banks of the River Seine, after a robbery at the Louvre Museum in Paris, France, 19 October 2025. The Louvre Museum was targeted in a robbery by several criminals who smashed windows to steal jewelry. The museum was later closed. French Culture Minister Rachida Dati called it 'an attack on France’s cultural heritage.' (Francia) EFE/EPA/Mohammed Badra
Lapurretaren ondoren eL Louvre itxi zuten unea. Artxiboko argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Bi pertsona gehiago sartu dituzte kartzelan Louvren urriaren 19an izandako lapurretarekin lotura dutelakoan; lapurretan parte hartzea egotzi diote horietako bati, eta konplize izatea besteari. Ondorioz, lau dira auzipetuak. Lapurtutako bitxiak, baina, ez dira oraindik agertu.

Parisko Fiskaltzak ohar batean adierazi duenez, "ikerketa ez da oraindik amaitu", eta bi atxilotuak badaezpadako espetxealdian daude.

Asteazkenean atxilotutako bost lagunetako bi dira gaur kartzelan sartu dituztenak.

Bi horiek antolatutako talde baten partaide izateagatik jo dituzte errudun.

Horietako batek 37 urte ditu, aurrez aurrekoa eskatu du, Fiskaltzak adierazi duenez. Ordura arte, baina, atxilotuta egongo da.

Museoak Lapurretak Kultura Frantzia París Munduko albisteak

