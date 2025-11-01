Bi pertsona gehiago sartu dituzte behin-behinean kartzelan, Louvreko lapurretarekin lotura dutelakoan
Parisko Fiskaltzak ohar baten bidez adierazi duenez, "ikerketa ez da oraindik amaitu", eta atxilotutako bi lagun horiek badaezpadako kartzelaldian daude.
Bi pertsona gehiago sartu dituzte kartzelan Louvren urriaren 19an izandako lapurretarekin lotura dutelakoan; lapurretan parte hartzea egotzi diote horietako bati, eta konplize izatea besteari. Ondorioz, lau dira auzipetuak. Lapurtutako bitxiak, baina, ez dira oraindik agertu.
Parisko Fiskaltzak ohar batean adierazi duenez, "ikerketa ez da oraindik amaitu", eta bi atxilotuak badaezpadako espetxealdian daude.
Asteazkenean atxilotutako bost lagunetako bi dira gaur kartzelan sartu dituztenak.
Bi horiek antolatutako talde baten partaide izateagatik jo dituzte errudun.
Horietako batek 37 urte ditu, aurrez aurrekoa eskatu du, Fiskaltzak adierazi duenez. Ordura arte, baina, atxilotuta egongo da.
Erreskate taldeek lanean jarraitzen dute zikloiak gehien kaltetutako eremuetan, hala nola Haitin, Panaman, Dominikar Errepublikan eta Kuban. Lehorretik iristea bereziki zaila izaten ari da gehien kaltetutako landa eta kostalde eremuetan.