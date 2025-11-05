¿Quién es Zohran Mamdani, la nueva pesadilla de Trump?
El joven político Zohran Mamdani se ha convertido en el nuevo alcalde de Nueva York tras una victoria histórica que confirma el giro progresista de la ciudad. A sus 34 años, el autodenominado socialdemócrata ha logrado encarnar la esperanza de una generación que exige cambios estructurales: vivienda accesible, justicia social y un liderazgo más inclusivo.
Hijo de la cineasta india Mira Nair y de un profesor ugandés, Mamdani representa la nueva ola multicultural dentro del Partido Demócrata. Nacido en Kampala y criado en Nueva York, su ascenso ha sido meteórico: del activismo local en Queens a convertirse en símbolo de una izquierda que busca distanciarse del centrismo tradicional y del legado de figuras como Andrew Cuomo.
Durante la campaña, Mamdani ha centrado su mensaje en “devolver la ciudad a quienes la hacen posible”, con propuestas como la congelación del alquiler durante cuatro años para los inquilinos de viviendas estabilizadas. Su discurso sobre la crisis de la vivienda, la desigualdad y el coste de la vida ha calado entre los jóvenes y las comunidades racializadas, que lo han visto como una alternativa real frente a las élites políticas.
Ni las críticas del expresidente Donald Trump, que llegó a llamarlo “lunático comunista”, ni los ataques internos del propio Partido Demócrata han frenado su popularidad. Tampoco los intentos de desacreditarlo por su origen o su fe musulmana. De hecho, su defensa del derecho a la vivienda y su oposición a las políticas de exclusión han reforzado su apoyo entre los barrios más diversos de la ciudad.
Mamdani ha hecho historia también por su claridad política. En plena campaña, condenó la ofensiva israelí en Gaza como “un genocidio”, a la vez que calificó los ataques de Hamás de “crímenes contra el Derecho Internacional”, desmarcándose de la tibieza de parte de su partido. “Ya no nos esconderemos en las sombras”, proclamó ante miles de seguidores en el Centro Cultural Islámico del Bronx, reivindicando su identidad como parte inseparable de su proyecto político.
Su triunfo no solo supone un relevo generacional, sino un punto de inflexión en la política neoyorquina. Mamdani hereda una ciudad marcada por la desigualdad, los alquileres desorbitados y la precariedad laboral, pero también por una ciudadanía que ha demostrado estar dispuesta a respaldar un modelo de gobernanza más cercano y social.
El desafío ahora será gobernar. Al frente de una administración con más de 300 000 empleados y un presupuesto anual superior a los 115 000 millones de euros, Mamdani deberá convertir en políticas concretas las promesas que lo llevaron a la victoria. De momento, ha querido dejar claro su propósito: “Puedo ver el amanecer de un día mejor para la humanidad”, ha dicho en su discurso tras la victoria, arropado por miles de seguidores.
Mandani gana las elecciones en Nueva York y promete "el amanecer de un día mejor para la humanidad"
El demócrata Zohran Mamdani se ha convertido en el primer alcalde musulmán de la historia de Nueva York tras imponerse con más del 50 % de los votos. Ha prometido liderar “una ciudad renacida” y gobernar para todos, “sin islamofobia ni antisemitismo”.
Zohran Mamdani, el hombre dispuesto a encarnar la regeneración progresista de Nueva York
Con 34 años, Mamdani representa la nueva ola progresista, multicultural y de izquierdas dentro del partido demócrata y llega como claro favorito a los comicios de este martes a la Alcaldía de Nueva York. Pese a no contar con un claro apoyo de los líderes de sus propias filas, cuenta con apoyo del voto juvenil, sediento de un giro a la izquierda y de políticas públicas de carácter social.
