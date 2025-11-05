El joven político Zohran Mamdani se ha convertido en el nuevo alcalde de Nueva York tras una victoria histórica que confirma el giro progresista de la ciudad. A sus 34 años, el autodenominado socialdemócrata ha logrado encarnar la esperanza de una generación que exige cambios estructurales: vivienda accesible, justicia social y un liderazgo más inclusivo.

Hijo de la cineasta india Mira Nair y de un profesor ugandés, Mamdani representa la nueva ola multicultural dentro del Partido Demócrata. Nacido en Kampala y criado en Nueva York, su ascenso ha sido meteórico: del activismo local en Queens a convertirse en símbolo de una izquierda que busca distanciarse del centrismo tradicional y del legado de figuras como Andrew Cuomo.

Durante la campaña, Mamdani ha centrado su mensaje en “devolver la ciudad a quienes la hacen posible”, con propuestas como la congelación del alquiler durante cuatro años para los inquilinos de viviendas estabilizadas. Su discurso sobre la crisis de la vivienda, la desigualdad y el coste de la vida ha calado entre los jóvenes y las comunidades racializadas, que lo han visto como una alternativa real frente a las élites políticas.

Ni las críticas del expresidente Donald Trump, que llegó a llamarlo “lunático comunista”, ni los ataques internos del propio Partido Demócrata han frenado su popularidad. Tampoco los intentos de desacreditarlo por su origen o su fe musulmana. De hecho, su defensa del derecho a la vivienda y su oposición a las políticas de exclusión han reforzado su apoyo entre los barrios más diversos de la ciudad.