NEW YORKEKO ALKATE BERRIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Nor da Zohran Mamdani, Trumpen amesgaizto berria?

34 urterekin, Mamdani alderdi demokrataren barruko olatu aurrerakoi, kulturaniztun eta ezkertiar berriaren izarra da. New Yorkeko alkate berriak boto gazte eta multikulturala bideratzea lortu du, etxebizitza eskuragarrian eta ezker demokrataren berrikuntzan oinarritutako mezuarekin.

NEW YORK (United States), 05/11/2025.- Mayor-elect of New York City Zohran Mamdani (L) and his spouse Rama Duwaji (R) wave to the crowd during an election night party hosted by the Democratic nominee in the Brooklyn borough of New York, USA, 04 November 2025. Mamdani has defeated Andrew Cuomo to win the New York mayoral election. (Nueva York) EFE/EPA/SARAH YENESEL
Zohran Mamdani. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Zohran Mamdani politikari gaztea da New Yorkeko alkate berria, hiriaren norabide aurrerakoia berretsi duen garaipen historiko batekin. 34 urterekin, bere burua sozialdemokratatzat du eta egiturazko aldaketak eskatzen dituen belaunaldiaren itxaropena gorpuztea lortu du: etxebizitza irisgarria, justizia soziala eta lidergo inklusiboagoa.

Mira Nair zinemagile indiarraren eta Ugandako irakasle baten semea da Mamdani, eta Alderdi Demokrataren barruko olatu multikultural berria gorpuzten du. Kampalan jaio eta New Yorken hazia, bere igoera meteorikoa izan da: Queenseko aktibismo lokaletik, zentrismo tradizionaletik eta Andrew Cuomo bezalako figuren ondaretik aldendu nahi duen ezkerraren sinbolo izatera igaro da.

Kanpainan zehar, Mamdanik "hiria posible egiten dutenei itzultzea" izan du helburu, alokairua lau urtez izoztea bezalako proposamenekin. Etxebizitzaren krisiari, desberdintasunei eta bizitzaren kostuari buruzko diskurtsoak gazteen eta komunitate arrazializatuen artean eragin handia izan du, elite politikoen aurrean benetako alternatiba gisa ikusi baitute.

Donald Trump presidentearen kritikek ("lunatiko komunista" deitu zion) eta Alderdi Demokrataren barne erasoek ez dute haren ospea geldiarazi, ezta haren jatorriagatik edo fede musulmanagatik hura gutxiesteko saiakerek ere.

Zohran Mamdani. Argazkia: EFE

Mamdanik historia egin du bere argitasun politikoagatik ere. Kanpaina betean, Israelek Gazan egindako erasoa "genozidio" gisa gaitzetsi zuen, eta Hamasen erasoak "Nazioarteko Zuzenbidearen aurkako krimentzat" jo zituen, bere alderdiaren epelkeriatik aldenduz. "Jada ez gara itzaletan ezkutatuko", aldarrikatu zuen milaka jarraitzaileren aurrean Bronxeko Zentro Kultural Islamikoan, bere nortasuna bere proiektu politikoaren zati bereizezin gisa aldarrikatuz.

Haren garaipenak belaunaldien arteko erreleboa ez ezik, inflexio-puntua ere badakar New Yorkeko politikan. Desberdintasuna, neurrigabeko alokairuak eta lan-prekarietatea ezaugarri dituen hiria gidatuko du Mamdanik, baina baita gobernantza-eredu hurbilago eta sozialago bat babesteko prest dagoela erakutsi du.

Erronka orain gobernatzea izango da. 300.000 langile baino gehiago eta 115.000 milioi euro baino gehiagoko urteko aurrekontua dituen administrazio baten buruan, Mamdanik garaipenera eraman zuten promesak politika zehatz bihurtu beharko ditu. Oraingoz, bere helburua argi utzi nahi izan du: "Gizadiarentzako egun hobe baten egunsentia ikus dezaket", esan du garaipenaren osteko hitzaldian, milaka jarraitzailek babestuta.

Mandanik hauteskundeak irabazi ditu New Yorken eta "gizadiarentzat hobea den egun baten egunsentia" agindu du
New York Hauteskundeak Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Trumpek esan du ez duela uste AEBk Venezuelaren kontrako gerrarik egingo duenik, baina ez du planei buruz hitz egin nahi izan

"Zer erantzun diezaioket horrelako galdera bati? Ba al dago Venezuelan eraso bat egiteko planik? Nork esango luke hori? Halakorik balego, esan egingo nizukeela uste duzue, zintzoki? Bai, planak ditugu. Oso plan sekretuak ditugu", esan du 'Air Force One' hegazkinean. "Begira, ikusiko dugu Venezuelarekin zer gertatzen den", adierazi zuen, eta Venezuelako Gobernuak "milaka pertsona bidali zituen kartzeletatik, erakunde mentaletatik eta mendekotasun zentroetatik".

Gehiago kargatu
Publizitatea
X