Nor da Zohran Mamdani, Trumpen amesgaizto berria?
34 urterekin, Mamdani alderdi demokrataren barruko olatu aurrerakoi, kulturaniztun eta ezkertiar berriaren izarra da. New Yorkeko alkate berriak boto gazte eta multikulturala bideratzea lortu du, etxebizitza eskuragarrian eta ezker demokrataren berrikuntzan oinarritutako mezuarekin.
Zohran Mamdani politikari gaztea da New Yorkeko alkate berria, hiriaren norabide aurrerakoia berretsi duen garaipen historiko batekin. 34 urterekin, bere burua sozialdemokratatzat du eta egiturazko aldaketak eskatzen dituen belaunaldiaren itxaropena gorpuztea lortu du: etxebizitza irisgarria, justizia soziala eta lidergo inklusiboagoa.
Mira Nair zinemagile indiarraren eta Ugandako irakasle baten semea da Mamdani, eta Alderdi Demokrataren barruko olatu multikultural berria gorpuzten du. Kampalan jaio eta New Yorken hazia, bere igoera meteorikoa izan da: Queenseko aktibismo lokaletik, zentrismo tradizionaletik eta Andrew Cuomo bezalako figuren ondaretik aldendu nahi duen ezkerraren sinbolo izatera igaro da.
Kanpainan zehar, Mamdanik "hiria posible egiten dutenei itzultzea" izan du helburu, alokairua lau urtez izoztea bezalako proposamenekin. Etxebizitzaren krisiari, desberdintasunei eta bizitzaren kostuari buruzko diskurtsoak gazteen eta komunitate arrazializatuen artean eragin handia izan du, elite politikoen aurrean benetako alternatiba gisa ikusi baitute.
Donald Trump presidentearen kritikek ("lunatiko komunista" deitu zion) eta Alderdi Demokrataren barne erasoek ez dute haren ospea geldiarazi, ezta haren jatorriagatik edo fede musulmanagatik hura gutxiesteko saiakerek ere.
Mamdanik historia egin du bere argitasun politikoagatik ere. Kanpaina betean, Israelek Gazan egindako erasoa "genozidio" gisa gaitzetsi zuen, eta Hamasen erasoak "Nazioarteko Zuzenbidearen aurkako krimentzat" jo zituen, bere alderdiaren epelkeriatik aldenduz. "Jada ez gara itzaletan ezkutatuko", aldarrikatu zuen milaka jarraitzaileren aurrean Bronxeko Zentro Kultural Islamikoan, bere nortasuna bere proiektu politikoaren zati bereizezin gisa aldarrikatuz.
Haren garaipenak belaunaldien arteko erreleboa ez ezik, inflexio-puntua ere badakar New Yorkeko politikan. Desberdintasuna, neurrigabeko alokairuak eta lan-prekarietatea ezaugarri dituen hiria gidatuko du Mamdanik, baina baita gobernantza-eredu hurbilago eta sozialago bat babesteko prest dagoela erakutsi du.
Erronka orain gobernatzea izango da. 300.000 langile baino gehiago eta 115.000 milioi euro baino gehiagoko urteko aurrekontua dituen administrazio baten buruan, Mamdanik garaipenera eraman zuten promesak politika zehatz bihurtu beharko ditu. Oraingoz, bere helburua argi utzi nahi izan du: "Gizadiarentzako egun hobe baten egunsentia ikus dezaket", esan du garaipenaren osteko hitzaldian, milaka jarraitzailek babestuta.
Zure interesekoa izan daiteke
Mandanik hauteskundeak irabazi ditu New Yorken eta "gizadiarentzat hobea den egun baten egunsentia" agindu du
Zohran Mamdani demokrata New Yorkeko historiako lehen alkate musulmana izango da, botoen % 50 baino gehiago eskuratuta. "Hiri berpiztu bat" gidatuko duela eta "islamofobia eta antisemitismorik gabe" denontzat gobernatuko duela agindu du.
Dick Cheney AEBko presidenteorde ohia hil da, 84 urterekin
George W. Bushen Gobernuko bigarrena Defentsa Saileko buru ere izan zen, eta garai batean Alderdi Errepublikanoaren zutabeetako bat.
Zohran Mamdani, New Yorkeko eraberritze aurrerakoia gorpuzteko prest dagoen gizona
34 urterekin, Mamdanik Alderdi Demokratako olatu aurrerakoi, kulturaniztun eta ezkertiar berria irudikatzen du, eta astearte honetako New Yorkeko Alkatetzarako hauteskundeak irabazteko faborito argia da. Bere alderdiko liderren babes argirik ez duen arren, ezkerrera biratu eta izaera sozialeko politika publikoen egarri diren gazteen babesa du.
500 milioi haur baino gehiago bizi dira gatazka armatuen eremuetan
Save the Children gobernuz kanpoko erakundearen arabera, 2024an 520 milioi adingabe baino gehiago bizi ziren gatazka-guneetan. Afrika da eskualde kaltetuena: kontinente horretako haur guztien % 32 indarkeria armatuaren eraginpean bizi dira. 2024an, egunero, batez beste, 78 haur erailketen, bahiketen, sexu-erasoen eta mutilazioen biktima izan ziren, besteak beste.
‘Melissa’ urakanak Jamaikan eragindako suntsipena
Melissa urakanak suntsipena eragin du Jamaika uhartean, eta gutxienez 28 hildako dira jada. Urakanak "aurrekaririk gabeko" hondamendia eragin duela adierazi dute Jamaikako agintariek. Horrela geratu da uhartea, Melissaren astinduaren ondoren.
6,3 graduko lurrikara batek Afganistan iparraldea astindu du
Lurrikararen ondorioz, 27 hildako eta 700 zauritu baino gehiago izan dira, baina bilaketa- eta erreskate-lanek aurrera jarraitzen dute, eta ez da baztertzen datozen orduetan hildakoen kopuruak gora egitea.
Trumpek esan du ez duela uste AEBk Venezuelaren kontrako gerrarik egingo duenik, baina ez du planei buruz hitz egin nahi izan
"Zer erantzun diezaioket horrelako galdera bati? Ba al dago Venezuelan eraso bat egiteko planik? Nork esango luke hori? Halakorik balego, esan egingo nizukeela uste duzue, zintzoki? Bai, planak ditugu. Oso plan sekretuak ditugu", esan du 'Air Force One' hegazkinean. "Begira, ikusiko dugu Venezuelarekin zer gertatzen den", adierazi zuen, eta Venezuelako Gobernuak "milaka pertsona bidali zituen kartzeletatik, erakunde mentaletatik eta mendekotasun zentroetatik".
2007tik aurrera jaiotakoei erretzea debekatu die Maldivetako Gobernuak, horrelako erabaki bat hartu duen lehen herrialdea bihurtuz
Debekua aitzindaria da munduan, eta "ohitura ez osasungarriak desagerraraztea eta belaunaldi osasungarria eraikitzea" du helburu, presidenteak azaldu duenez.
Hamasek beste hiru gorpu entregatu dizkio Israeli
Bestalde, Israelek gazatarren 225 gorpu itzuli ditu, horietako asko abusuen eta torturen zantzuekin.