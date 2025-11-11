SERVICIO MILITAR
Bélgica ofrece a los jóvenes de 17 años un salario de 2.000 euros al mes por hacer el servicio militar voluntario de un año

El servicio voluntario comenzará en septiembre de 2026 y el Gobierno de Bélgica ha enviado más de 149.000 cartas a todos los hombres y mujeres de 17 años del país.

BELGIUM (BRUSSELS), 10/11/2025.- Belgian Defence Minister Theo Francken attends the ceremony as the exhumed remains of an unknown Belgian World War I soldier are prepared for reburial ahead of Armistice Day in the Trench of Death in Diksmuide, Belgium, 10 November 2025. The torchlight procession at dawn along the banks of the Yser River is also intended to commemorate the 250 soldiers who died in and around the Trench of Death during the First World War. On September 23, 2024, the remains of a Belgian soldier from the First World War were found along the IJzerdijk in Diksmuide, during the construction of a new walking and cycling path, just a stone's throw from the Trench of Death. It was not a field grave, but a soldier who died on the spot. During the First World War, approximately 40,000 Belgian soldiers were killed. Nearly 60% died during the mobilization of 1914 and the final offensive of 1918. The remaining 40% perished during the nearly four years of trench warfare along the Yser River. (Ciclismo, Bélgica) EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS
El ministro de Defensa de Bélgica, Theo Francken, durante una ceremonia militar este lunes. Foto: EFE
El Gobierno de Bélgica comenzó a enviar desde el pasado viernes 149.000 cartas por correo a todos los jóvenes de 17 años del país para informarles de la posibilidad de hacer en 2026 un servicio militar voluntario de un año, remunerado con 2.000 euros netos al mes. Así lo anunció el ministro de Defensa belga, Theo Francken, del partido nacionalista flamenco N-VA, el pasado sábado, en un mensaje en la red social X. 

El plan de la administración belga, presentado en febrero de este año, responde a la "necesidad de personal nuevo en el Ministerio de Defensa", según enfatizó el ministro, que explicó que "está llegando mucho equipo nuevo" para el que hace falta personal, en un contexto en el que el país acordó aumentar el gasto en defensa hasta el 2 % de su PIB, para llegar al objetivo marcado por la OTAN.

El servicio voluntario comenzará en septiembre de 2026 con la formación militar de 500 hombres y mujeres de entre 18 y 25 años, que percibirán un salario de 2.000 euros netos al mes, aunque está previsto aumentar a 1.000 las plazas disponibles para 2027 e incrementar la cifra progresivamente hasta llegar a un máximo de 7.000.

Con esta medida, Bélgica recupera la oferta de un servicio militar público a la población, tres décadas después de la suspensión de su formato obligatorio en 1993, aunque en esta ocasión los jóvenes decidirán de manera voluntaria su participación.

El Gobierno de Alemania acuerda un servicio militar obligatorio por sorteo si no hay suficientes voluntarios
