Claves para entender la crisis en la BBC: qué ha pasado y cuáles son ahora los siguientes pasos
La BBC, cadena pública británica, afronta su mayor crisis en décadas tras la dimisión de dos altos ejecutivos —Tim Davie, director general, y Deborah Turnes, directora ejecutiva— a raíz de la polémica por la edición de un discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, (en las horas previas al asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021) en el documental Trump, second chance emitido por la cadena en noviembre de 2024.
La polémica surgió después de que el periódico 'The Daily Telegraph' publicara unos documentos internos que indicaban que el documental pudo engañar a la audiencia al editar un discurso de Trump, de modo que parecía que alentaba directamente el asalto al Capitolio en Estados Unidos.
En su discurso del 6 de enero de 2021, en las horas previas al asalto al Capitolio, Trump dijo “vamos a caminar hasta el Capitolio, y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas, y probablemente no vamos a animar tanto a algunos de ellos”. Sin embargo, en la edición del documental decía “Vamos a caminar hasta el Capitolio… y estaré allí con ustedes… y lucharemos. Lucharemos como locos”.
Disculpas de la BBC
En una carta enviada dirigida al Comité de Cultura, Medios de Comunicación y Deportes del Parlamento británico, el presidente de la cadena BBC, Samir Shah, ha pedido disculpas y ha reconocido "errores de criterio" en la edición de un documental.
Ha afirmado que el propósito de editar el clip “era transmitir el mensaje del discurso del presidente Trump para que la audiencia pudiera comprender mejor cómo había sido recibido por los partidarios del presidente Trump y lo que estaba sucediendo en ese momento".
Amenaza de Trump
Trump, ha amenazado a la BBC con una demanda "por no menos de 1000 millones de dólares", si no se retracta de las declaraciones "difamatorias" contra él.
El presidente estadounidense exige "la retractación inmediata, completa y justa del documental" y otras declaraciones consideradas engañosas, "en forma tan visible como su publicación original". Asimismo, también ha pedido la "emisión inmediata de una disculpa" y la "compensación adecuada al presidente Trump por el daño causado".
¿Y ahora qué?
El Consejo de Administración, compuesto por 14 miembros (10 miembros no ejecutivos y cuatro miembros ejecutivos), elegirá al nuevo director general.
Entre las personas candidatas a sustituir a Tim Davie figura Charlotte Moore, antigua directora de Contenidos de la BBC. En la actualidad es CEO de la productora Left Bank Pictures y ocupa un alto cargo en Sony Pictures Television.
También suenan los nombres de Jay Hunt, Alex Mahon, Carolyn McCall y Jane Turton.
Te puede interesar
El tifón Fung-wong deja a su paso por Filipinas al menos 27 muertos y 3,6 millones de personas afectadas
Los daños son muy cuantiosos, hay miles de casas destruidas o con daños, 170 000 familias se encuentran refugiadas en centros de evacuación, y la comunicación resulta muy dificil, ya que 37 puentes han caído y al menos 12 carreteras nacionales se han inundado.
Un grupo de manifestantes irrumpe en la COP30 de Brasil pidiendo impuestos para los milmillonarios
En Belem, los manifestantes han logrado entrar en la zona azul de la COP30, gestionada por Naciones Unidas. Protestaban contra las explotaciones petroleras en el Amazonas y exigían impuestos medioambientales para los millonarios. También han lanzado mensajes contra el presidente Lula, denunciando que la situación de la Amazonía es peor de lo que se reconoce oficialmente.
La Fiscalía de Milán investiga a italianos que habrían pagado por disparar a civiles durante el asedio de Sarajevo
El fiscal Alessandro Gobbis ha abierto una investigación sobre ciudadanos italianos vinculados a la extrema derecha que supuestamente pagaron hasta 100.000 euros para actuar como francotiradores durante el asedio de Sarajevo entre 1992 y 1996.
Un atentado suicida deja al menos doce muertos cerca de un tribunal en la capital de Pakistán
El secretario general de la ONU pide investigar el atentado en Pakistán y la explosión en India
Bélgica ofrece a los jóvenes de 17 años un salario de 2000 euros al mes por hacer el servicio militar voluntario de un año
El servicio voluntario comenzará en septiembre de 2026 y el Gobierno de Bélgica ha enviado más de 149 000 cartas a todos los hombres y mujeres de 17 años del país.
El Senado de EE. UU. aprueba la reapertura del Gobierno tras una división entre los demócratas
El paquete de financiación, respaldado por ocho senadores demócratas, ha permitido desbloquear el cierre gubernamental más largo de la historia del país, de 41 días, y ha abierto una fuerte crisis interna en el partido.
Trump amenaza a la BBC con una demanda de 1.000 millones de dólares "por difamación"
El presidente de la cadena BBC, Samir Shah, ha afirmado que la cadena está preparada para cualquier escenario, aunque ha pedido disculpas al Parlamento británico, reconociendo "errores de criterio" en la edición del documental.
Al menos ocho muertos y 15 heridos en una explosión ocurrida en el centro de Nueva Delhi
La explosión ha tenido lugar frente al Fuerte Rojo, en una de las zonas más turísticas del centro de la capital de la India. Por el momento se desconoce el motivo de la explosión, pero se ha reforzado la seguridad en zonas sensibles de la región.
Lula abre oficialmente la COP30 denunciando la ausencia de "los hombres que hacen la guerra"
La ONU afirma que la inacción climática traerá estancamiento económico e inflación y pide resultados "claros" sobre combustibles, financiación y adaptación. La cumbre se alargará hasta el 21 de noviembre.