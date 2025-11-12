ERRESUMA BATUA
Krisia BBCn: Zer gertatu da eta zein dira hurrengo pausoak?

Tim Davie Erresuma Batuko irrati-telebista publikoaren zuzendari nagusiak eta Deborah Turness albistegien zuzendariak dimisioa eman dute, Trumpen hitzaldi baten manipulatutako bertsioa emititzeagatik. 

BBCren egoitza, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

BBC Erresuma Batuko irrati-telebista publikoa azken urteetako krisirik handiena bizitzen ari da egunotan, Tim Davie BBCren zuzendari nagusiak eta Deborah Turness albistegien zuzendariak dimisioa eman baitute, Trumpen hitzaldi baten manipulatutako emititzeagatik. 

The Daily Telegraph egunkariak argitaratutako barne dokumentu batzuen arabera, aipaturiko dokumentalak ikus-entzuleak engainatu ahal izan zituen, Trumpen hitzaldi bat manipulatu eta 2021eko urtarrilaren 6ko Kapitolioko erasoa bultzatu zuela iradokita. 

2021eko urtarrilaren 6an Kapitolioaren erasoa gertatu aurreko orduetan hau esan zuen Trumpek: "Kapitolioraino joango gara eta gure senatari eta biltzarkide ausartak animatuko ditugu, eta ziurrenik ez ditugu horietako batzuk asko animatuko". Dokumentalean, berriz, hau zioen: "Goazen Kapitolioraino... eta han egongo naiz zuekin... eta borroka egingo dugu". 

BBCren barkamena

Parlamentu britainiarreko Kultura, Komunikabide eta Kirol Batzordeari bidalitako gutun batean, Samir Shah BBCren presidenteak barkamena eskatu du eta onartu du dokumentalaren edizioan "irizpide akatsak" egon direla. 

Adierazi duenez, edizioaren helburua zen "audientziak hobeto ulertzea Trump presidentearen aldekoek haren mezua nola jaso zuten eta une horretan zer gertatzen ari zen".

Trumpen mehatxua

Trumpek 1.000 milioi dolarreko demanda jartzearekin mehatxu egin dio BBCri, baldin eta haren aurkako “adierazpen iraingarriak" atzera botatzen ez baditu. 

Presidente estatubatuarrak "dokumentala berehala, osorik eta modu justuan zuzentzea” eta engainagarritzat jotzen diren adierazpen batzuk atzera botatzea nahi du, "jatorrizko" hitzak errespetatuz. Halaber, "berehala barkamena” eskatzea eta “egindako kaltearengatik konpentsazio egokia ematea" ere eskatu du.

Eta, orain, zer?

BBCko Administrazio Kontseiluak (14 kide ditu: 10 kide ez exekutibo eta lau kide exekutibo) aukeratuko du hurrengo zuzendari nagusia. 

Tim Davie ordezkatzeko hautagaien artean Charlotte Moore dago, BBCko Edukien zuzendari izandakoa. Gaur egun, Left Bank Pictures ekoiztetxeko zuzendari nagusia eta Sony Pictures Televisioneko goi karguduna. 

Halaber, hautagaien artean daude Jay Hunt, Alex Mahon, Carolyn McCall eta Jane Turton ere. 

Telebista Publikoa Erresuma Batua Ingalaterra Munduko albisteak

