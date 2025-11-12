Cumbre del clima
Un grupo de manifestantes irrumpe en la COP30 de Brasil pidiendo impuestos para los milmillonarios

Protestak COP30ean Brasilen
18:00 - 20:00
Manifestantes. Foto: EFE.

Última actualización

En Belem, los manifestantes han logrado entrar en la zona azul de la COP30, gestionada por Naciones Unidas. Protestaban contra las explotaciones petroleras en el Amazonas y exigían impuestos medioambientales para los millonarios. También han lanzado mensajes contra el presidente Lula, denunciando que la situación de la Amazonía es peor de lo que se reconoce oficialmente.       

 

Cambio Climático Cumbre del clima de la ONU Brasil Internacional

