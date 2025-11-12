Klimaren gailurra
Manifestari talde bat Brasilgo COP30ean sartu da milamilioidunentzat zerga gehiago eskatuz

Protestak COP30ean Brasilen
18:00 - 20:00
Manifestariak. Argazkia: EFE.

Azken eguneratzea

Belemen, manifestariek Nazio Batuen Erakundeak kudeatzen duen COP30eko gune urdinean sartzea lortu dute. Amazoniako petrolio-ustiategien aurka protesta egin dute eta milamilioidunentzako ingurumen-zergak handiagoak eskatu dituzte. Lula presidentearen aurkako mezuak ere zabaldu dituzte, Amazoniaren egoera ofizialki onartzen dena baino okerragoa dela salatuz.

 

Klima Aldaketa NBEren klimari buruzko goi-bilera Brasil Munduko albisteak

