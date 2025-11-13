CAMBIO CLIMÁTICO
La COP30 presenta el primer plan global de adaptación climática enfocado en la salud

Un grupo de 35 entidades filantrópicas internacionales, entre ellas la Fundación Gates, la Fundación Rockefeller y Wellcome Trust, entre otras, han lanzado un fondo que destinará 300 millones de dólares durante los próximos tres años para enfrentar la crisis climática y sus impactos en la salud.

 

 

cop30
Reunión de la COP30, en Belém (Brasil). Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Osasuna ardatz izango duen klima egokitzapenerako plana aurkeztu dute COP30 goi-bileran
author image

EITB

Última actualización

Brasil ha presentado en la COP30 el 'Plan de Acción de Belém para la Salud', la primera iniciativa global de adaptación climática enfocada exclusivamente en el área sanitaria. La propuesta, en la que han participado decenas de países, organizaciones, empresas y la sociedad civil, recoge acciones concretas para ayudar a reforzar los sistemas de salud ante la emergencia climática, que ya provoca muertes, multiplica enfermedades y colapsa hospitales en diversas regiones del mundo.

El ministro de Salud de Brasil, Alexandre Padilha, ha explicado que el plan se ha construido sobre dos principios: la promoción y la equidad en salud, y la gobernanza con participación de la sociedad civil. En la práctica, se estructura en tres áreas de acción: vigilancia y monitoreo sanitario con enfoque climático; políticas, estrategias y capacitación; e innovación, producción y salud digital.

Entre las medidas previstas están, por ejemplo, fortalecer las capacidades de monitoreo epidemiológico, incorporar nuevas voces en la toma de decisiones sanitarias, como los pueblos indígenas, y promover la investigación.

Las acciones que se pongan en marcha serán supervisadas mediante mecanismos globales de seguimiento y rendición de cuentas, bajo la observación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En línea con esos esfuerzos, un grupo de 35 entidades filantrópicas internacionales, entre ellas la Fundación Gates, la Fundación Rockefeller y Wellcome Trust, entre otras, han lanzado un fondo que destinará 300 millones de dólares durante los próximos tres años para enfrentar la crisis climática y sus impactos en la salud.

La ciudad de Belém do Pará, en la Amazonía brasileña, está siendo sede de la COP30, la trigésima Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas. La cumbre, que arrancó el lunes, concluirá 21 de noviembre.

Cumbre del clima de la ONU Brasil Europa Salud Latinoamérica Desastres naturales Internacional

