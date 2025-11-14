Evacuada la estación de tren de París, tras un operativo policial

La Policía francesa ha evacuado la estación de tren de Montparnasse (París) tras una operación militar. Según las últimas informaciones, la policía ha matado a tiros a una persona, lo que ha creado pánico en el andén.

Según la fiscalía de la ciudad, el hombre fallecido era conocido por violencia doméstica. Este habría sido tiroteado tras amenazar a los agentes con un cuchillo.

Trabajando en ampliar la información