Evacuada la estación de tren de París, tras un operativo policial

Al parecer, la policia ha matado a una persona a tiros en la estación parisina de Montparnasse.
Euskaraz irakurri: Parisko tren geltokia hustu dute, polizia-operatibo baten ostean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La Policía francesa ha evacuado la estación de tren de Montparnasse (París) tras una operación militar. Según las últimas informaciones, la policía ha matado a tiros a una persona, lo que ha creado pánico en el andén.

Según la fiscalía de la ciudad, el hombre fallecido era conocido por violencia doméstica. Este habría sido tiroteado tras amenazar a los agentes con un cuchillo.

Trabajando en ampliar la información

Europa Francia París Internacional

