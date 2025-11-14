Frantzia
Parisko tren-geltokia hustu dute, polizia-operazio baten ostean

Fiskaltzak azaldu duenez, Poliziak gizon bat atxilotu du, labana batekin mehatxuka egon ostean.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Frantziako Poliziak Parisko Montparnasseko tren-geltokia ebakuatu du, polizia-operazio baten ostean. Antza denez, agenteek labana bat zeraman pertsona bat atxilotu dute.

Fiskaltzak jakinarazi duenez, agenteek tiroka atxilotu dute gizona. Atxilotzeko operazioan, bere burua zauritu omen du.

Frantziako hedabideek azaldu dutenez, tiro-hotsak geltoki osoan entzun dira, eta horrek urduritasuna sortu du bertan zeudenen artean.

Atxilotuak etxeko indarkeriarekin loturiko aurrekariak ditu.

