ARGENTINA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Una gran explosión en un polígono industrial deja varios heridos en la provincia de Buenos Aires

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Leherketa handi batek hainbat zauritu utzi ditu Buenos Aires probintzian, industrialde batean
author image

EITB

Última actualización

La explosión se ha producido en un complejo industrial en la localidad de Ezeiza y, según medios locales, deja un saldo de al menos 15 heridos.

Argentina Internacional

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X