ARGENTINA
Industrialde batean izandako leherketa handi batek hainbat zauritu utzi ditu Buenos Aires probintzian

Leherketa Ezeizako industriagune batean gertatu da eta, tokiko hedabideen arabera, gutxienez 15 pertsona zauritu dira.

