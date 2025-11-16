Netanyahu reitera su oposición "inalterable" al reconocimiento de un estado palestino
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha reiterado su absoluto rechazo a la existencia de un Estado palestino y ha dicho que no necesita "afirmaciones, tuits ni sermones de nadie" al respecto.
"Nuestra oposición a un Estado palestino en cualquier territorio al oeste del río Jordán es firme, válida e inalterable", ha señalado Netanyahu al principio de la reunión semanal de ministros, según un vídeo difundido por su Oficina.
"He rechazado estos intentos durante décadas, tanto bajo presión externa como interna. Por lo tanto, no necesito afirmaciones, tuits ni sermones de nadie", dijo el mandatario.
Desde anoche, diferentes ministros del Gobierno de coalición israelí se han manifestado al respecto en X, incluidos los titulares de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y de Finanzas, Bezalel Smotrich, ambos colonos y referentes del supremacismo sionista.
Lo hicieron después de que, el viernes, la misión de Estados Unidos ante la ONU emitiera un comunicado respaldando un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que se espera se vote este lunes y que alude a una posible vía para la creación de un Estado palestino.
Según el comunicado de la misión estadounidense, el proyecto de resolución respalda los entendimientos de Sharm el Sheij y "ofrece una vía hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino". Está firmado conjuntamente por nueve Estados: Catar, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Indonesia, Pakistán, Jordania, Turquía y EE. UU.
