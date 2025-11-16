Israel
Netanyahuk berretsi du "inolaz ere" ez duela onartuko estatu palestinarra sortzea

Ostiralean, AEBk Nazio Batuen Erakundean duen misioak komunikatu bat igorri zuen, Segurtasun Kontseiluaren ebazpen proiektu bat babestuz. Astelehenean bozkatuko dute, eta Palestinan estatu bat sortzeko balizko bide bat aipatzen du horrek.

Benjamin Netanyahu. Argazkia: Europa Press
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Israelgo lehen ministro Benjamin Netanyahuk erabat gaitzetsi du estatu palestinar bat aitortzeko "ideia", eta "inoren baieztapenik, txiorik eta sermoirik" behar ez duela ere esan du.

"Jordan ibaiaren mendebaldeko lurralde guztietan estatu palestinar bat sortzearen aurka gaude, eta iritzi hori irmoa eta aldaezina da", adierazi du ministroen asteroko bileraren hasieran, bere bulegoak zabaldutako bideo batean entzun daitekeenez.

"Hainbat hamarkadatan zehar saiakera horiei uko egin diet, kanpoko zein barruko presioa gorabehera. Beraz, ez dut inoren baieztapenik, txiorik edo sermoirik behar ", erantsi du.

Ostiralean, AEBren misioak NBEren aurrean komunikatu bat igorri zuen Segurtasun Kontseiluaren ebazpen proiektu bat babesteko. Astelehenean bozkatuko dute egitasmo hori, eta Palestinan estatu bat "sortzeko" balizko bide bat aipatzen du.

AEBko misioaren komunikatuaren arabera, ebazpen proiektuak "autodeterminaziorako eta estatu palestinarra sortzeko bidea eskaintzen du ". Bederatzi estatuk sinatu dute: Qatarrek, Egiptok, Arabiar Emirerri Batuek, Saudi Arabika, Indonesiak, Pakistanek, Jordaniak, Turkiak eta AEBk.


