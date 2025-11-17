Trump cambia de postura y pide a los republicanos que voten a favor de la desclasificación de los archivos de Epstein
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido este domingo a los republicanos de la Cámara de Representantes que apoyen la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein (fallecido por suicidio en la cárcel en 2019), cuatro días después de que un comité del órgano legislativo publicara una serie de correos en los que el criminal fallecido afirmaba que Trump "pasó horas" con una de las víctimas de la red.
"Los republicanos de la Cámara de Representantes deberían votar a favor de la publicación de los archivos de Epstein, porque no tenemos nada que ocultar", ha declarado el inquilino de la Casa Blanca en una publicación en Truth Social.
El magnate republicano ha subrayado que también "está investigando a varios demócratas (Bill Clinton, Reid Hoffman, Larry Summers, etc.) y su relación con Epstein", ha manifestado.
Trump ha lamentado que "algunos miembros del Partido Republicano están siendo utilizados", después de que algunos miembros de la formación hayan roto filas en las últimas semanas pidiendo transparencia, como la congresista Marjorie Taylor Greene, uno de los grandes apoyos legislativos durante el primer mandato de Trump.
El inquilino de la Casa Blanca ha argumentado que "es hora de dejar atrás esta farsa demócrata perpetrada por lunáticos de la izquierda radical para desviar la atención del gran éxito del Partido Republicano".
El cambio de postura del mandatario estadounidense ha llegado después de que una petición para forzar la votación sobre la desclasificación de dichos archivos alcanzase los votos necesarios con el apoyo de algunos republicanos, entre ellos el de Greene.
Si la Cámara de Representantes aprueba la medida, aún tendría que ser aprobada por el Senado y firmada por Trump para que se haga efectiva la publicación.
