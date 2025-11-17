ESTATU BATUAK
Trumpek jarrera aldatu du eta Epsteinen artxiboak sekretupetik ateratzearen alde bozkatzeko eskatu die errepublikanoei

"Ez dugu ezer ezkutatzeko", adierazi du AEBko presidenteak sare sozialetan. Ordezkarien Ganberan astearte honetan egingo da bozketa, baina agiriak publiko aurretik Senatuak onartu eta Trumpek sinatu behar du.

Donald Trump

Donald Trump, artxiboko irudi batean. Argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ameriketako Estatu Batuetako Ordezkarien Ganberan astearte honetan egingo den bozketa batek ikusmin handia sortu du herrialdean, Jeffrey Epstein pederastaren artxiboak sekretupetik atera ala ez bozkatu behar baitute.  Azken orduetan, Donald Trump presidente estatubatuarrak bere jarrera aldatu du—Epstein eta biak urtetan lagun minak izan ziren—eta agiriak publiko egitearen alde bozkatzeko eskatu die Alderdi Errepublikanoak Ordezkarien Ganberan dituen kideei.

Ezkutatzeko ezer ez dutela iritzita, Ordezkarien Ganberako errepublikanoek Epsteinen artxiboak argitaratzearen alde bozkatu beharko luketela adierazi du Trumpek, Truth Social sare sozialetan argitaratutako mezuan. 

Auziari lotuta, Justizia Departamentua demokrata ezagun asko ikertzen ari dela gogora ekarri du Trumpek, tartean, Bill Clinton, Reid Hoffman eta Larry Summers. 

Azken asteetan hainbat alderdikidek Epstein auzian gardentasuna eskatu dute (Marjorie Taylor Greene, Trumpen lehen agintaldian bere sostenguetako bat izan zena) eta ildo horretan Alderdi Errepublikanoko hainbat kide "erabiliak" izaten ari direla deitoratu du Trumpek. Halaber, agiriak desklasifikazioari buruzko bozketa eskatuz egindako eskaera batek hainbat errepublikanoren babesa jaso du. 

Etxe Zuriko maizterraren iritziz, demokratak atentzioa desbideratu nahian ari dira errepublikanoen "arrakastaz" hitz egin ez dadin. 

Pasa den astean argitaratutako Epsteinen e-mail batzuen arabera, Trumpek bazuen pederastaren jokabideen berri eta biktimetako batekin "hainbat ordu" igaro zituen. 

Ordezkarien Ganberan bihar egingo da bozketa, baina agiriak publiko aurretik Senatuak onartu eta Trumpek sinatu behar du.

