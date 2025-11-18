Sánchez moviliza 615 millones para armar a Ucrania y anuncia 202 más para su reconstrucción

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes la movilización de 615 millones de euros de los 1000 comprometidos en ayuda militar a Ucrania este año, 100 de ellos para la compra urgente de armamento a Estados Unidos, y ha anunciado otros 202 millones más para la reconstrucción del país.

En una rueda de prensa junto a Volodímir Zelenski con motivo de la visita que ha realizado el presidente ucraniano a España, Sánchez ha ratificado con este paquete de 817 millones el apoyo "total y firme" a Ucrania ante la agresión rusa y ha garantizado que ese respaldo continuará hasta que se alcance una paz “justa y duradera” y pueda adherirse a la Unión Europea. Una posición que ha agradecido el presidente Zelenski, quien ha considerado que lo hablado y firmado este martes en Madrid es el comienzo de "una colaboración única".

El acuerdo de seguridad firmado el año pasado por ambos países recogía ya el compromiso de España de destinar en 2025 un total de 1000 millones de euros en ayuda militar.

Sánchez ha concretado que el próximo mes se movilizarán 615 millones, de los que 100 se destinarán al programa PURL de la OTAN, que servirán para financiar la adquisición acelerada de sistemas de defensa antiaérea de Estados Unidos.

En ese paquete se incluye también una partida de 215 millones del programa SAFE de la Comisión Europea dedicada a Ucrania, que permitirán costear la producción de sistemas antidrones, radares de exploración y vigilancia aérea. Y también se enmarca en ese compromiso la entrega en diciembre de un lote de material militar por valor de casi 300 millones.

Aparte de todo ello, Sánchez ha anunciado una nueva aportación de España de 202 millones de euros para la reconstrucción del país. El objetivo es permitir a las empresas españolas participar de forma directa y competitiva en la reconstrucción, la modernización y la ampliación de las infraestructuras dañadas por la invasión rusa, con especial énfasis en sectores muy críticos para la sociedad ucraniana como la energía, el agua y el transporte.

Junto a ello, Sánchez ha anunciado 2 millones de euros más para un proyecto conjunto con las Naciones Unidas para restablecer el sistema central de calefacción de la localidad de Sammar, en apoyo de más de 28 000 personas.