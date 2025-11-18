Sánchez moviliza 615 millones para armar a Ucrania y anuncia 202 más para su reconstrucción
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes la movilización de 615 millones de euros de los 1000 comprometidos en ayuda militar a Ucrania este año, 100 de ellos para la compra urgente de armamento a Estados Unidos, y ha anunciado otros 202 millones más para la reconstrucción del país.
En una rueda de prensa junto a Volodímir Zelenski con motivo de la visita que ha realizado el presidente ucraniano a España, Sánchez ha ratificado con este paquete de 817 millones el apoyo "total y firme" a Ucrania ante la agresión rusa y ha garantizado que ese respaldo continuará hasta que se alcance una paz “justa y duradera” y pueda adherirse a la Unión Europea. Una posición que ha agradecido el presidente Zelenski, quien ha considerado que lo hablado y firmado este martes en Madrid es el comienzo de "una colaboración única".
El acuerdo de seguridad firmado el año pasado por ambos países recogía ya el compromiso de España de destinar en 2025 un total de 1000 millones de euros en ayuda militar.
Sánchez ha concretado que el próximo mes se movilizarán 615 millones, de los que 100 se destinarán al programa PURL de la OTAN, que servirán para financiar la adquisición acelerada de sistemas de defensa antiaérea de Estados Unidos.
En ese paquete se incluye también una partida de 215 millones del programa SAFE de la Comisión Europea dedicada a Ucrania, que permitirán costear la producción de sistemas antidrones, radares de exploración y vigilancia aérea. Y también se enmarca en ese compromiso la entrega en diciembre de un lote de material militar por valor de casi 300 millones.
Aparte de todo ello, Sánchez ha anunciado una nueva aportación de España de 202 millones de euros para la reconstrucción del país. El objetivo es permitir a las empresas españolas participar de forma directa y competitiva en la reconstrucción, la modernización y la ampliación de las infraestructuras dañadas por la invasión rusa, con especial énfasis en sectores muy críticos para la sociedad ucraniana como la energía, el agua y el transporte.
Junto a ello, Sánchez ha anunciado 2 millones de euros más para un proyecto conjunto con las Naciones Unidas para restablecer el sistema central de calefacción de la localidad de Sammar, en apoyo de más de 28 000 personas.
Te puede interesar
Zelenski y Sánchez visitan el 'Guernica' de Picasso en el Reina Sofia
El presidente ucraniano y el presidente del Gobierno español han intercambiado impresiones sobre la obra de Picasso, símbolo de la paz y el final de las guerras en todo el mundo. Precisamente, Zelenski mencionó el bombardeo de la villa de Bizkaia en una intervención que realizó en su visita al Congreso de los Diputados en 2022.
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba el "plan de paz" de Trump para Gaza que incluye el despliegue de una fuerza internacional
Hamás rechaza la fuerza multinacional prevista en la resolución, advierte de que la misión internacional no es neutral, vulnera la soberanía palestina y apela a la resistencia como "derecho legítimo". Gutérres dice que resolución sobre Gaza debe consolidar alto el fuego y pide concreción.
Zelenski viaja a España en medio de la polémica por un caso de corrupción que salpica a su gobierno
El presidente ucraniano busca apoyo adicional a sus europeos ante el avance ruso en el campo de batalla. El Ejército ruso ha tomado en solo unos días varias localidades en el frente de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania.
Trump cambia de postura y pide a los republicanos que voten a favor de la desclasificación de los archivos de Epstein
"No tenemos nada que ocultar", ha declarado el presidente de Estados Unidos en redes sociales. Si la Cámara de Representantes aprueba la medida, aún tendría que ser aprobada por el Senado y firmada por Trump para que se haga efectiva la publicación.
La izquierdista Jara y el ultraderechista Kast se disputarán la presidencia de Chile en segunda vuelta
La candidata oficialista ha ganado con el 26,8 % de los votos en primera vuelta, pero el posible apoyo de los candidatos de derecha derrotados a Kast podría provocar la victoria de la ultraderecha en la cita del 14 de diciembre.
Cierran las urnas y se inicia el conteo de votos en las elecciones presidenciales de Chile
Chile busca al sucesor de Boric con Jara como favorita, y la disputa por la segunda posición entre las ultraderechas. En unas horas se conocerán los resultados.
Netanyahu reitera su oposición "inalterable" al reconocimiento de un estado palestino
El viernes, la misión de Estados Unidos ante la ONU emitió un comunicado respaldando un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad, que se espera se vote este lunes y que alude a una posible vía para la creación de un Estado palestino.
Maduro y todo el chavismo salen a las calles en medio de tensión con EE. UU.
Más de cuatro millones de personas han salido a la calle, y el presidente ha pedido a la ciudadanía a que se comprometan con la defensa de la patria.
Trump exime de aranceles al café, al plátano, a la carne y a otros productos agrícolas
El cambio supone un giro en la postura habitual de Trump, que ha defendido desde el inicio de su mandato la necesidad de los aranceles.